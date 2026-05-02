グラビアアイドル・加藤玲菜が4月27日発売の「週刊ヤングマガジン」(講談社)に登場。30日にオフショットをアップし、反響を呼んでいる。



【写真】服の上からでも衝撃の破壊力 ボリュームがケタ違い

発売日に合わせた投稿で表紙の写真をアップした加藤は「表紙・巻頭グラビアを務めさせていただきました！」と報告。「海と空が綺麗でとっても楽しい撮影でした！」と、沖縄での撮影だったことも明かした。



続けて「かとれなは白水着の砂浜カットがお気に入りです‎♡」とオススメのカットもアピール。「念願だった初表紙‎ いつも応援してくれる皆さんのおかげで叶えることができました。本当にありがとうございます…!!」と感謝の思いをつづった。



2006年生まれ、愛知県出身の加藤は、1月発売のヤンマガで衝撃的なグラビアデビューを飾った。30日にはオフショットも開放。水色の布から大きな曲線を描く破壊力満点の94センチが、むにゅっとこぼれんばかり。今回もドキドキが止まらない姿を披露している。



ファンも「大きさバグってね？笑笑」「どう言う仕組み」「すごすぎ」「成長してる気がする」「可愛いさがインフレしてないか？」「神やな流石に」など、驚異のボリュームに圧倒されたコメントが寄せられていた。



（よろず～ニュース編集部）