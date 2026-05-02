井上尚弥VS中谷潤人いよいよ！Leminoが告知
『NTTドコモ presents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥 vs 中谷潤人』が2日、東京ドームで開催。Leminoの公式Xでは、まもなく試合が行われることが告知された。
【画像】まだ間に合う！井上尚弥VS中谷潤人いよいよ！Leminoが告知
＜対戦カード＞
・ファイナル：WBA・WBC・IBF・WBO世界スーパーバンタム級 タイトルマッチ 12R 井上尚弥(大橋) vs 中谷潤人(MT)
・セミ：スーパーバンタム級 8R 武居由樹(大橋) vs ワン・デカン(中国)
・セミセミ：WBC世界バンタム級タイトルマッチ 12R 井上拓真(大橋) vs 井岡一翔(志成)
・第4試合：OPBF東洋太平洋ウェルター級タイトルマッチ 10R 田中空(大橋) vs 佐々木尽(八王子中屋)
・第3試合：フェザー級 10R 阿部麗也(KG大和) vs 下町俊貴(グリーンツダ)
・第2試合：OPBF東洋太平洋＆WBOアジアパシフィックスーパーミドル級タイトルマッチ 10R ユン・ドクノ(韓国) vs 森脇唯人(ワールド)
・第1試合：WBOアジアパシフィックフライ級タイトルマッチ 10R 富岡浩介(REBOOT) vs 田中将吾(大橋)
【画像】まだ間に合う！井上尚弥VS中谷潤人いよいよ！Leminoが告知
＜対戦カード＞
・ファイナル：WBA・WBC・IBF・WBO世界スーパーバンタム級 タイトルマッチ 12R 井上尚弥(大橋) vs 中谷潤人(MT)
・セミ：スーパーバンタム級 8R 武居由樹(大橋) vs ワン・デカン(中国)
・セミセミ：WBC世界バンタム級タイトルマッチ 12R 井上拓真(大橋) vs 井岡一翔(志成)
・第4試合：OPBF東洋太平洋ウェルター級タイトルマッチ 10R 田中空(大橋) vs 佐々木尽(八王子中屋)
・第3試合：フェザー級 10R 阿部麗也(KG大和) vs 下町俊貴(グリーンツダ)
・第2試合：OPBF東洋太平洋＆WBOアジアパシフィックスーパーミドル級タイトルマッチ 10R ユン・ドクノ(韓国) vs 森脇唯人(ワールド)
・第1試合：WBOアジアパシフィックフライ級タイトルマッチ 10R 富岡浩介(REBOOT) vs 田中将吾(大橋)