【明治安田J1百年構想リーグ】ファジアーノ岡山 1−0 サンフレッチェ広島（5月2日／JFE晴れの国スタジアム）

【映像】SNS論争！「足を踏んだ」瞬間（VARあり）

サンフレッチェ広島のMF中野就斗が、ボックス内で足を踏まれて転倒したシーンでの判定が物議を醸している。

広島は5月2日、明治安田J1百年構想リーグ第14節でファジアーノ岡山と対戦。中野は3−4−2−1の右ウイングバックで先発出場すると、ゴールレスで迎えた65分に決定機を迎える。

広島が左サイドから岡山陣内に攻め込むと、MF中村草太がカットインから右足でインスイングのクロスボールを蹴り込む。これはDF鈴木喜丈にヘディングでクリアされたが、中野が落下点に走り込む。すると、ボックス内でFW河野孝汰に身体を入れられて転倒。しかしホイッスルは鳴らず、こぼれ球を拾って前進した岡山のMF山根永遠が倒されたところで、谷本涼主審は広島のファウルを取った。

ボックス内では中野と河野の両者が倒れたままとなり、両チームの選手が心配そうに駆け寄る。その間にリプレイ映像が流れると、河野が身体をぶつけた際に着地した右足が、中野の左足首を踏んでいた。

このシーンはファウルの可能性があるとしてVAR（ビデオ・アシスタント・レフェリー）が介入し、谷本主審もOFR（オン・フィールド・レビュー）で当該シーンを再チェック。それでも当初の判定通り、ノーファウルでPKなしとジャッジされた。

広島監督は「フェアじゃない」

河野はボールを見ており、事故的な接触としてノーファウルになったと想定されるが、中野が足を踏まれていたのは事実。SNS上ではファンから「故意でなければ、足踏んでもオッケーという事なんでしょうか？」「いや事実として踏んでるやん」「故意ではなくてもファウルだよね」「あれPKじゃないなら何でもありやろ」「ボール見てたら相手の足踏んでいいの？」「踏まれたことでプレーが止まってるやん」「左足首完全に踏まれてる」など懐疑的な声が殺到した。

一方で、「故意じゃないからPKなしかな」「難しいけど故意ではない」「あくまで自然な動きで不用意ではないと言われたら別に納得もできるから不満はない」「ファウルかどうかでいったらファウル。PKにする程のファウルかと言われると、100%ではない」など判定を支持する声も出た。

なお試合は、83分にFWレオ・ガウショのJリーグ初ゴールで岡山が先制し、そのまま広島は0−1で敗戦。広島のバルトシュ・ガウル監督は試合後のフラッシュインタビューで、「球際のところで負けてしまい、相手に1回のチャンスを物にされた。受け入れなければいけない敗戦」と肩を落とした。一方で中野が倒れたシーンに関しては、「スタジアム全体で映像を見た中でも、ファウルなしだったのは非常に残念な判定。私はJリーグのファンですが、あのシーンがフェアだとは思わない。ああいうシーンが見過ごされてしまうことは、サッカーファンにとっても残念なことだと思います」と判定に納得がいっていないようだった。

（ABEMA de DAZN／明治安田J1百年構想リーグ）

