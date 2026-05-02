二宮和也の「これどこだかわかりますか？？」に反響！ 「江ノ島か？」「ちゃっぴーは言ってるけど、、」
俳優の二宮和也さんは5月2日、自身のX（旧Twitter）を更新。「これどこだかわかりますか？？」と問いかけました。
【写真】二宮和也「これどこだかわかりますか？？」
コメントでは「私もわかりませんが、江ノ島か？」「伊豆大島・・かなぁ〜って ちゃっぴーは言ってるけど、、」「自分のふるさと、伊豆大島です」「ここはアブスティン島ですか？」「全然分からないけど、、大島？？ 小島だよ‼」「小笠原諸島の西之島かなぁ」「え、なにここ…綺麗すぎて現実感ないんだけど」「この島は城南島だと思います！」「それ伊豆大島ですよねー！」など、さまざまな回答が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】二宮和也「これどこだかわかりますか？？」
「これどこだかわかりますか？？ 」二宮さんは「これどこだかわかりますか？？ 羽田から飛び立ってすぐだったような気がします こりゃ、難しいと思います（アタクシが素人だからか？？）」とつづり、飛行機の機内から撮影した海に浮かぶ島の写真を投稿しています。
コメントでは「私もわかりませんが、江ノ島か？」「伊豆大島・・かなぁ〜って ちゃっぴーは言ってるけど、、」「自分のふるさと、伊豆大島です」「ここはアブスティン島ですか？」「全然分からないけど、、大島？？ 小島だよ‼」「小笠原諸島の西之島かなぁ」「え、なにここ…綺麗すぎて現実感ないんだけど」「この島は城南島だと思います！」「それ伊豆大島ですよねー！」など、さまざまな回答が寄せられています。
「こうやって日本を知っていく43歳だわさ」先ほどの投稿から約20分後、二宮さんは「ねぇ、ちょっと。凄いね、皆様。これは伊豆大島だったのか こうやって日本を知っていく43歳だわさ ありがとうございます」と感謝を伝えています。ファンからは「ニノちゃんのおかげでお勉強になるわ！」「わたしたちもにのちゃんのクイズで日本を学んでいってるよ」「ニノちゃんの『43歳だわさ』自虐が可愛すぎて爆死」「日本の美しさを再発見されるそのお気持ち、とても素敵です」「43歳で日本を発見してるの、素敵です！」「こうやって新しく日本を知っていける感覚って良いですよね」など称賛の声が寄せられました。
(文:福島 ゆき)