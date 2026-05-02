＜旦那がキレた＞わが子を馬鹿にしてきた保護者にブチギレ！怒るのは当然だけど態度がマズくて…？
子どもが頑張っていることや得意なことを、誰かに否定されたら……親としては穏やかな気持ちではいられないのではないでしょうか。とくにそれが、同じ保護者からの言葉だった場合、ショックや怒りはさらに強くなるかもしれません。今回紹介するのは、ある保護者との出来事に戸惑うママの投稿です。
『うちの子が得意なことを面と向かって馬鹿にしてきた保護者がいる。旦那はブチギレ。「嫉妬だろうと許せない」ってさ。キレ顔をしながらだんまりをきめ込むのでしばらく無言だわ』
他人の子を下げるなんて！相手の保護者が失礼
まず見られたのは、相手の保護者の言動が失礼すぎるという声でした。
『それは普通に失礼すぎる。よその子どもの得意なことを馬鹿にする親って、何を考えているのだろうね』
わが子の努力や個性を否定するような発言は、聞く親にとっては不快そのものではないでしょうか。なかには、こうした言動の背景を推測するコメントもありました。
『自分の子に自信がないから、よその子を下げてバランスを取っているの？ とすら疑うわ』
『外見は大人でも中身は子どもなのだろうね。子ども相手に悪口なんて言わないし、その保護者は性格が悪い』
さらに、似たような場面を目撃したというエピソードも寄せられています。
『卒業式で、学年一美人と言われている子が保護者席の横を通ったとき、誰かのお父さんが「うわ、べっぴんや」「可愛いね」と言ったあとに、「でもあの子性格悪いよ」と奥さんが大きめの声で言っていて引いた』
大人の何気ないひと言が、子どもとは関係のない周囲にも不快感を与えることもあるのでしょう。
旦那さんの怒りはよくわかる！
投稿者さんの旦那さんが強い怒りを示していることについても、共感する声が見られました。
『旦那さんが怒るのもわかる。親としては一番言われたくないところだよね』
『人の子を下げないと気が済まない人っているよね。メンタルが不安定そう。旦那さんは間違っていないと思う』
『旦那さんが怒って当たり前だよ！』
わが子を守りたいという思いは、親なら共有する感情でしょう。とくに子どもの努力や得意なことを否定された場合、「許せない」と感じるのは自然なことなのかもしれません。
旦那がキレるのは当然。でも態度には気をつけて
一方で、怒りの感情が強いからこそ注意が必要だという声もありました。怒り自体は理解できるものの、表し方には気をつけたほうがいいとの意見です。
『ブチギレた態度次第では、周りの保護者から「あのお父さんは怖い人」と思われる可能性もある。心が乱れていても、相手に言うときは気をつけたほうがいい』
『怒るのは当然だけれど、冷静に抗議しよう。怒鳴ったら旦那さんの評価の方が下がるよ』
『過剰防衛に気をつけてね』
周りの保護者は何が起こったのかわからず、いきなり旦那さんが怒鳴り出したと思うかもしれません。またあまりに激しい怒り方だと、旦那さんがやりすぎだと思われる可能性も。保護者同士の関係は、子どもの学校生活にも影響することがあります。感情的になりすぎると、思わぬ誤解やトラブルを招く可能性もあるため、冷静さを保つことが大切だと考えるママもいるようです。
距離を置くという選択
また、こうしたタイプの保護者とは距離を置くのがいいという声も少なくありませんでした。
『そういう人って他人下げがすごいのに、自分の子が言われたら悲劇のヒロインになる。離れる一択だね』
『永遠にだんまりでいいと思う』
価値観が合わない相手とムリに関係を続けるよりも、適度な距離を保つほうが心の平穏につながることもあるでしょう。保護者同士のつき合いは、あくまで子どもを通じた関係。ムリをしてまで関わる必要はないと考えるママも少なくないようです。
子どもの頑張りを守るのは親の役目
子どもが得意なことを誰かに否定されると、親としては悔しさや怒りを感じるものです。しかし、感情に任せて行動すると新たなトラブルを生む可能性もあります。大切なのは、子どもの頑張りや個性を親がしっかり認め、守っていくことではないでしょうか。周囲の言葉に振り回されすぎず、必要なら距離を取りながら、わが子を安心して応援できる環境を整えていくこと。それが親としてできるひとつの向き合い方なのかもしれません。