オードリー春日「急に目隠しをされて連れ出されて…」東京ドームでのライブを“ドッキリ”で伝えられた瞬間を振り返る
山崎怜奈（れなち）がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。（ダレハナ）」 https://news.audee.jp/news/index.html?ctg=%E5%B1%B1%E5%B4%8E%E6%80%9C%E5%A5%88%E3%81%AE%E8%AA%B0%E3%81%8B%E3%81%AB%E8%A9%B1%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%8B%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%81%93%E3%81%A8%E3%80%82（毎週月曜〜木曜13:00〜14:55）。4月13日（月）〜16日（木）の放送では、ラジオ局の垣根を越えて、さまざまな番組のパーソナリティが登場する“ラジオフレンズWEEK♪”をお届け。
4月16日（木）の放送は、「オードリーのオールナイトニッポン」（ニッポン放送）でパーソナリティを務めるオードリー・春日俊彰さんが登場！ ここでは、2024年に開催されたイベント「オードリーのオールナイトニッポン in 東京ドーム」が発表された瞬間を振り返った模様をお届けします。
◆春日「気づいたら東京ドームに…」
れなち：オールナイトニッポンを17年続けられていますが、このあいだ星野源さんが10年で終えられたじゃないですか。
春日：そうね。
れなち：今まで、そういう節目で「じゃあここでちょっと区切ろうか」みたいな話って出たりはしなかったですか？
春日：その……私は聞いてないという（笑）。
れなち：ハハハ（笑）！ 決定権はないですか？
春日：ないし、（スケジュールが）全部決定した後に私のところに来るので、「どうします？」みたいな相談もなく。
れなち：そっか、ドームのイベント（オードリーのオールナイトニッポン in 東京ドーム）も現地で知らされましたもんね。
春日：そうよ。普通にレギュラー放送の準備をしていたら、急に目隠しをされて連れ出されて、気づいたら東京ドームにいて「ライブをやります」みたいな（笑）。
れなち：でも、起きたこと全部受け止めていく器の大きさは何なんですか（笑）？
春日：いやいや、器とかじゃなくて教えてくれないだけ。
れなち：ハハハ（笑）！ 別に怒ることもないんですか？
春日：まあ、そうね。
れなち：奥さまに何か言われませんか？「この日、休みじゃないの？」とか。
春日：それも分からないから、とりあえず仮で（笑）。でも、やっぱり「今月の休みはいつですか？」って毎月聞かれるのよ。
れなち：そうですよね。お子さんもいるし、出かけたいですよ。
春日：だから「仮の休みです」って言って、カレンダーに丸をつけてもらっていますけどね。
れなち：そうなんですね（笑）。
＜番組概要＞
番組名：山崎怜奈の誰かに話したかったこと。
放送日時：毎週月〜木曜 13:00〜14:55
パーソナリティ：山崎怜奈
（左から）パーソナリティの山崎怜奈、春日俊彰さん
◆春日「気づいたら東京ドームに…」
れなち：オールナイトニッポンを17年続けられていますが、このあいだ星野源さんが10年で終えられたじゃないですか。
春日：そうね。
れなち：今まで、そういう節目で「じゃあここでちょっと区切ろうか」みたいな話って出たりはしなかったですか？
春日：その……私は聞いてないという（笑）。
れなち：ハハハ（笑）！ 決定権はないですか？
春日：ないし、（スケジュールが）全部決定した後に私のところに来るので、「どうします？」みたいな相談もなく。
れなち：そっか、ドームのイベント（オードリーのオールナイトニッポン in 東京ドーム）も現地で知らされましたもんね。
春日：そうよ。普通にレギュラー放送の準備をしていたら、急に目隠しをされて連れ出されて、気づいたら東京ドームにいて「ライブをやります」みたいな（笑）。
れなち：でも、起きたこと全部受け止めていく器の大きさは何なんですか（笑）？
春日：いやいや、器とかじゃなくて教えてくれないだけ。
れなち：ハハハ（笑）！ 別に怒ることもないんですか？
春日：まあ、そうね。
れなち：奥さまに何か言われませんか？「この日、休みじゃないの？」とか。
春日：それも分からないから、とりあえず仮で（笑）。でも、やっぱり「今月の休みはいつですか？」って毎月聞かれるのよ。
れなち：そうですよね。お子さんもいるし、出かけたいですよ。
春日：だから「仮の休みです」って言って、カレンダーに丸をつけてもらっていますけどね。
れなち：そうなんですね（笑）。
＜番組概要＞
番組名：山崎怜奈の誰かに話したかったこと。
放送日時：毎週月〜木曜 13:00〜14:55
パーソナリティ：山崎怜奈
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/darehana/
番組公式X：@darehanaTFM http://www.tfm.co.jp/link.php?id=12619
番組公式X：@darehanaTFM http://www.tfm.co.jp/link.php?id=12619