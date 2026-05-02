ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「えっ醤油の量ヤバすぎ！」義母の料理に横転…濃すぎる家庭の味から… 「えっ醤油の量ヤバすぎ！」義母の料理に横転…濃すぎる家庭の味から始まる最悪の同居生活 「えっ醤油の量ヤバすぎ！」義母の料理に横転…濃すぎる家庭の味から始まる最悪の同居生活 2026年5月2日 21時0分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 義母から「家庭の味」を学ぼうとしたけれど、コレは普通じゃない…。醤油の量がおかしいんです。でも夫は義母のことを「料理が上手い」と言っていた。こんなもの、食べられたもんじゃないのに…！この料理を食べた夫はどう反応する？しょっぱすぎて食べられないよね？こうして味覚がおかしい義母VS栄美の最悪の生活が始まったのです…。>>【まんが】お義母さん！ 味が濃すぎです(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】お義母さん！ 味が濃すぎです 「我が家の玄関にゴミが散乱!?」新居の前で騒ぐ幼稚園バスのママたちが怪しい…一体何なの？ 離婚の件は一度持ち帰ることに…「実家から金取るの？」その発言に違和感しかない【私が義妹と縁を切った理由 Vol.77】