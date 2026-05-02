◆パ・リーグ 日本ハム９―１０オリックス（２日・エスコンフィールド）

オリックスが日本ハムとの空中戦を制し、敵地・エスコンフィールドで今季初勝利を収めた。同球場では、試合前時点で２５年からレギュラーシーズン５連敗。敗退した同年のＣＳ第１Ｓを含めると、７連敗だった鬼門でようやく白星を挙げた。

打線は２回にシーモアが右越えへ３号２ラン。２―７の５回は森友が右越えに２号２ランを放り込むと、６回は宗が右中間に５号３ランを運んだ。７―８と再び勝ち越された８回は、２死満塁から中川が右中間へ決勝の走者一掃三塁打。最大５点差をひっくり返しての快勝に、岸田護監督は「何が起こるか分からない球場というのは、みんなが分かって、最後まで諦めずにやってくれた」と笑顔を見せた。

続けて、試合前に波留１軍ヘッドコーチからのゲキがあったことを説明。「声出しで波留さんが『打ち勝てー！！』と言って始まった。ヘッドの一声がチームを盛り上げてくれた（笑）」と、熱血派の参謀役による力強い言葉と目力に感謝した。

今季２度目の２ケタ得点で両軍合わせて計２９安打の打ち合いを制し、再び最多の貯金７。「また明日どうなるか分からないけど、勝てるように準備していきます」と手綱を締めた。