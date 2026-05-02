日本スケート連盟公式Instagramは4月29日に投稿を更新し、フィギュアスケートのペアで「りくりゅう」として親しまれた木下グループ所属の木原龍一（33）と三浦璃来（24）が、現役引退会見に臨んだ際の舞台裏を公開した。投稿では、2人の衣装について紹介しており、木原が初めて作ったスーツを着用したこと、三浦が白いセットアップにハートのピアスを合わせたことを伝えている。

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公開された写真では、グレーのスーツに淡いピンクのネクタイを合わせた木原が、両手を広げてカメラの前に立っている。体格に合ったきれいなシルエットのジャケット姿で、普段のリンク上とは違う落ち着いた雰囲気も印象的だ。大きな会見を前にした1枚ながら、少し照れたような表情からは柔らかさも感じられる。

【画像】スーツ姿を披露する木原（画像は日本スケート連盟公式Instagramより引用）

投稿には、Instagramユーザーから「りくちゃんの透明感が際立ってました！ 木原くんのスーツ姿も凛々しい」「龍一くんぐらいに体格がしっかりした方は、既製品ではなくイチから誂えた方がしっくりきますね。カッコいい」「門出に相応しい素敵なスタイリングですね。お二人とも陸でもとても美しいです」「龍一くんジャストサイズで似合ってる！！ 体格良いのでやっぱりオーダーでないとね」といった声が寄せられている。