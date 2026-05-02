敵地パドレス戦

米大リーグ、ホワイトソックスの村上宗隆内野手は1日（日本時間2日）、敵地パドレス戦に「2番・一塁」で先発出場。2回の第2打席でメジャー単独トップの13号3ランを放つなど、3打数1安打3打点でチームは8-2で勝利した。試合後、球団公式が意外な手法で村上を称えた。

村上のため、Google検索のような画面を作成した。上部に「SOX SEARCH」とあり、検索ワードは「mlb home run leader」。すると村上の選手ページが表示された。フルネームの下に大きく「MUNE」と表記され、通訳を務める八木賢造氏の名前もあった。

ホワイトソックス公式Xは「彼をググってみた」と記し、実際の検索風画面を公開。村上の愛され度が分かる画像に、米ファンから「最高だ。さあ、今すぐ彼との契約を延長しろ」「彼とはもう再契約で決まりだな」「お願いだから延長してくれよ」など、早くも契約を願う声が書き込まれていた。

日本ファンからも「公式さんHRリーダーをググっちゃう愛されてるムネ」「なんか写真の村上さんおもろい」などの声が上がった。



（THE ANSWER編集部）