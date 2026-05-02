WBC世界バンタム級タイトルマッチ12回戦

ボクシングのWBC世界バンタム級タイトルマッチ12回戦が2日、東京ドームで行われ、同級王者・井上拓真（大橋）が同級4位で元4階級制覇王者の井岡一翔（志成）に3-0（118-108、119-107、120-106）判定で勝利した。井上は初防衛で、井岡は日本人男子として初の5階級制覇に届かなかった。戦績は30歳の井上が22勝（5KO）2敗、37歳の井岡が32勝（17KO）5敗1分け。

12ラウンドに及ぶ死闘を繰り広げた試合後、感動の光景が広がった。

試合終了のゴングが鳴った瞬間、井岡は「ありがとう」と感謝を伝え、井上も一礼。勝ち負けは関係ない。東京ドームという舞台で繰り広げた激闘を称え合った。結果は井上の判定勝ち。一礼してリングを去る井岡に井上は拍手を送り、スポーツマンシップを繰り広げた。

X上にはさまざまな声が寄せられた。

「このシーン最高だった！！」

「井岡一翔選手のスポーツマンシップが美しい リビングレジェンドは立ち振る舞いもすべて尊敬できる」

「井岡一翔の『ありがとう』は良いな….本当に心からの言葉に感じる。それに礼する井上拓真も最高」

「お互いのリスペクトが感じられて感動した」

「ゴングのあと井岡が『ありがとう』って言ったのが感動」

「試合終わった後、なんか泣いちゃったわ。。」

チケットは5万5000席が完売。日本中のボクシングファンが胸を打たれる試合だった。



（THE ANSWER編集部）