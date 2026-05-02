

『沼にハマってきいてみた』場面カット

NHK Ｅテレ『沼にハマってきいてみた』10代がハマる！きゅるりんってしてみて沼が、５月９日夜８時から放送される。

10代がどっぷりとハマっている世界（＝沼）を取材し、“好き”をとことん極めようとする10代（＝ハマったさん）の素顔や哲学に迫る、Ｅテレのバラエティー番組「沼にハマってきいてみた」。今回は、Ｚ世代のＳＮＳでバイラルヒットを記録し続けている４人組アイドルグループ「きゅるりんってしてみて」（通称：きゅるして）を特集する。代表曲『ツインテールは20歳まで□』（□は白抜きハートマーク）は女子中高生がこぞって「踊ってみた動画」を投稿し、楽曲総再生数は億単位を突破。きゅるしての楽曲は中毒性のあるリズムと「自分を肯定する」キャッチーなフレーズで10代の日常を彩っている。

メンバーは、島村嬉唄（うた）、環（たまき）やね、チバゆな、逃げ水あむの４人。さまざまな活動をしていた個性派メンバーが集まって 2021年に結成したきゅるして。全員がSNSの世界で絶大な支持を持ち、自らの感性で捉えた「いま最もかわいい」エッセンスを発信し10代の心をつかんでいる。番組ではメンバーそれぞれの卓越したセルフプロデュース術や素顔を深く掘り下げる。

番組HPアンケートによると10代がハマる最大の魅力は「メンバーの個性」。スタジオでは各自が作成したプロフ動画を公開。かわいさだけじゃない意外な一面も持つ島村、サブカルチャーな美学を貫く環、個性的な表情管理を得意とするチバ、そして、独特な感性を持つ逃げ水など、MCのサーヤとジャンボたかおも驚く強烈な個性が次々と明かされる。観客の９割が女性というライブの舞台裏に潜入し、リハーサルから本番終了までメンバーに密着取材。さらに「SNS動画を上手に撮りたい」というハマったさんのリクエストに応え、スマホカメラの「神」テクニックを披露する。

ほかにも、文化祭できゅるしてを完コピする山口県の女子高校生を取材。自作衣装やこだわりのヘアメイクで「推し」になりきる姿にメンバーも感激のリアクションを見せた。

パフォーマンスコーナーでは、中毒性たっぷりの楽曲「Special□Spell」（□は白抜きハートマーク）をスタジオライブでお届けする。

番組情報

『沼にハマってきいてみた』10代がハマる！きゅるりんってしてみて沼【放送予定】＜Ｅテレ＞５月９日（土）夜８時〜８時30分NHK ONE 同時配信・１週間見逃し配信あり【再放送】＜Ｅテレ＞５月16日（土）午前０時００分〜 ※５月15日（金）深夜【出演】 ＜MC＞ サーヤ（ラランド）、ジャンボたかお（レインボー）＜ゲスト＞きゅるりんってしてみて＜ぬっしーの声＞伊東健人