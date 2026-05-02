お笑いコンビ、ダウンタウンの松本人志（62）が2日、独自のプラットフォームでコンテンツを配信する「DOWNTOWN＋（ダウンタウンプラス）」で、タレント伊集院光（58）をゲストに招いたトークを無料で生配信し、報道陣にその様子を公開した。幼少期から見ていたテレビ番組に話題が上ると、松本は「厳選されたものなんで60本ぐらいだけど、U−NEXT（ユーネクスト）で見られる分のドリフは全部見た」と、TBS系列で放送され、絶大な人気を誇った「8時だョ！ 全員集合」を、最近、一気に視聴してドリフターズのコントを堪能したことを明かした。

その上で「仲本工事さんがスゴい！ 名バイプレーヤー。いかりや長介さんのツッコミ、めちゃくちゃウマい！！」と、声を大にして故人を称賛した。もちろん、子どものころから、加藤茶、志村けんといった、ドリフターズの人気者は大好きだったという。「子どもの時は、いかりやさん怖かった。『そんなにカトちゃんを怒んなや』って思ってた」と、改めて見直したことで、いかりや長介の技術の高さを痛感したという。これに伊集院も「20年連続で『PTAが子どもに見せたくない番組』ですからね。今なら、1度なったら番組が終わっちゃう。それでも視聴率30％、取ってたからなぁ」と、当時を思い出しながら話した。松本も「20年っていったら『見るな』と言われていた子どももハタチやからね」と、笑いながら当時を思い出していた。