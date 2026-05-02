渾身アッパーに東京ドームが熱狂！　井上拓真が初防衛　伝説・井岡一翔から2度のダウンを奪って“至高の技術戦”を制す「すごく楽しい戦いでした」

達人・井岡との手に汗握る攻防を制した拓真(C)Takamoto TOKUHARA/CoCoKARAnext

新たな“審判の日”で王者としての真価を発揮した。

5月2日、東京ドームで行われたボクシングのWBC世界バンタム級王座決定戦（12回戦）で、王者の井上拓真（大橋）は、世界4階級制覇王者の井岡一翔に判定決着（3-0）で勝利。ハイレベルな技術の応酬となった攻防を制した。

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いつも以上に険しい引き締まり、覚悟が決まったような表情でリングインを果たした拓真は、「達人」と評されるレジェンドを前にしても堂々と対峙した。

大橋秀行会長が「日本で最高の技術戦になる」と予測した一戦は、序盤から相手を探り合うような展開が続く中で、やはりテクニカルな展開となっていく。その中で拓真はジャブやフックを積極果敢に繰り出し、世界水準の硬さを誇る井岡のブロックを崩しに行った。

そして、拓真は早々に場内を熱狂させる。第2ラウンド終盤にカウンターを打ち込むと、左アッパーと右フックを叩き込み、井岡からダウンをもぎ取ると、続く第3ラウンドには接近戦からジャブと右アッパーのコンビネーションを炸裂。これで2度目のダウンを取って主導権を握った。

前戦の那須川天心戦の勢いそのままに、5階級制覇の偉業を目論む井岡をのみ込んでいった拓真は反撃に転じようとする相手に対しても冷静に応対。距離とテンポを保ちながら流れを掴み続けた。