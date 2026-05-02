歌手の渡辺美里（59）が2日、東京ガーデンシアターで40周年記念ツアー「ULTRA POPスペシャル〜じゃじゃ馬40th〜」最終公演を開催した。アンコールで、11月8日に21年ぶりとなる埼玉・ベルーナドーム公演「スタジアム伝説〜復活〜Sweet 60」を開催すると発表した。

今年で還暦を迎える渡辺美里が“聖地”へ帰ってくる。終演後、1人ステージに立つと、「次に皆さんとお会いするときは私、大人になっております」とにやり。続けて「次のライブの会場が決まりました。久しぶりに、20年ぶりぐらいに里帰りしようと思います。11月8日、西武ドーム。うれしいです。スタジアムで待っています」と自らの口から発表。西武球場時代の86年から20年連続でコンサートを行った聖地で、ライブ開催は最後の開催となった05年以来となる。ファンからは驚きと歓喜の声が沸き上がり、大きな歓声と拍手に包まれていた。

中盤のMCでは7月15日に自身7年ぶりとなる通算21枚目アルバム「Birthday」を発売すると発表。「7月まで59歳だけど、さばを読んで『丙午（ひのえうま）です』『還暦です』と言い続けている。7月にアルバムが出ますので、ぜひ聴いていただければと思います」とアピールした。

この日は「10years」「My Revolution」「サマータイム ブルース」など40年間で生まれた代表曲の中から全20曲を熱唱。「18歳の時に出会った曲も当時の気持ちで歌えるし、今の気持ちを乗せて歌えている」と、持ち前のパワフルな歌声で6000人を熱狂させ、40周年の節目のツアーを締めくくった。「このツアーは最高、そして最“濃”を更新してきました。皆さんのおかげです。熱い拍手、最強の笑顔をありがとうございます」と感謝し、「40年前、心斎橋のレコード店で自分の作品を一番前に出していた私に40年後にこんなすばらしいファンの人たちに囲まれて40周年を迎えられると言ってやりたいです」と笑みを浮かべていた。【野見山拓樹】