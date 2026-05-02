【新潟2R】南米のトップジョッキー、ゴンサルベス騎手が短期免許での初騎乗、初勝利で存在感
5月2日、新潟競馬場で行われた2R・3歳未勝利（牝・ダ1800m）は、F.ゴンサルベス騎乗の2番人気、ミアルーチェ（牝3・美浦・加藤士津八）が勝利した。クビ差の2着にスマートコーラル（牝3・栗東・石坂公一）、3着にスマイルガーデン（牝3・栗東・西村真幸）が入った。勝ちタイムは1:54.8（不良）。
1番人気で斎藤新騎乗、マカロンブルー（牝3・栗東・佐藤悠太）は、6着敗退。
南米トップジョッキー来日！ゴンサルベス騎手に短期免許、5月からJRA参戦測ったような差し切り
今週から短期免許で騎乗を開始しているF.ゴンサルベス騎手が、初騎乗でいきなり白星を飾る好発進を見せた。道中中団待機から直線では先に抜け出したスマートコーラルをゴール寸前で測ったかのような差し切りV。鮮やかな手綱さばきで存在感を示した。同騎手はアルゼンチンを拠点にしている南米のトップジョッキー。
ミアルーチェ 4戦1勝
（牝3・美浦・加藤士津八）
父：ルーラーシップ
母：アースマリン
母父：マリエンバード
馬主：鈴木正浩
生産者：アイオイファーム