5月2日、新潟競馬場で行われた2R・3歳未勝利（牝・ダ1800m）は、F.ゴンサルベス騎乗の2番人気、ミアルーチェ（牝3・美浦・加藤士津八）が勝利した。クビ差の2着にスマートコーラル（牝3・栗東・石坂公一）、3着にスマイルガーデン（牝3・栗東・西村真幸）が入った。勝ちタイムは1:54.8（不良）。

1番人気で斎藤新騎乗、マカロンブルー（牝3・栗東・佐藤悠太）は、6着敗退。

南米トップジョッキー来日！ゴンサルベス騎手に短期免許、5月からJRA参戦

測ったような差し切り

今週から短期免許で騎乗を開始しているF.ゴンサルベス騎手が、初騎乗でいきなり白星を飾る好発進を見せた。道中中団待機から直線では先に抜け出したスマートコーラルをゴール寸前で測ったかのような差し切りV。鮮やかな手綱さばきで存在感を示した。同騎手はアルゼンチンを拠点にしている南米のトップジョッキー。

ミアルーチェ 4戦1勝

（牝3・美浦・加藤士津八）

父：ルーラーシップ

母：アースマリン

母父：マリエンバード

馬主：鈴木正浩

生産者：アイオイファーム