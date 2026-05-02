ヤーレンズ楢原“某師匠”っぽく呼びかけ 『ANN0』で縦横無尽のOPトーク
お笑いコンビ・ヤーレンズが毎月1回最終土曜日に『オールナイトニッポン0(ZERO)』（深3：00）を担当。4月25日深夜、25回目の放送を迎えた。
【写真たくさん】2026年は一味違う？タイトルコールから始まった『ANN0』
タイトルコールを行ってから幕開け。「オードリーさん、お疲れ様でした！」と呼びかけながら、今年に入って前番組の“受け”をしっかりやるようになったことについて、楢原が「労えるようになって。本当はこれまでもやりたかったんですけど。枷（かせ）がとれましたから。いつになったら、ご飯に連れて行ってくれるんだろう、若林さん！」と“某師匠”っぽくして笑わせた。
その後「おばんざい」に関する話題から「バリー・ボンズ」「金本」「ワンピース」「遊戯王」など、縦横無尽に話を展開させていった。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聴くことができる。
【写真たくさん】2026年は一味違う？タイトルコールから始まった『ANN0』
タイトルコールを行ってから幕開け。「オードリーさん、お疲れ様でした！」と呼びかけながら、今年に入って前番組の“受け”をしっかりやるようになったことについて、楢原が「労えるようになって。本当はこれまでもやりたかったんですけど。枷（かせ）がとれましたから。いつになったら、ご飯に連れて行ってくれるんだろう、若林さん！」と“某師匠”っぽくして笑わせた。
その後「おばんざい」に関する話題から「バリー・ボンズ」「金本」「ワンピース」「遊戯王」など、縦横無尽に話を展開させていった。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聴くことができる。