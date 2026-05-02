お笑いコンビ「NON STYLE」井上裕介（46）が、2日放送のTOKYO MX「サバンナ高橋の、サウナの神さま」（隔週土曜後6・00）にゲスト出演し、後輩芸人との食事について思うところを打ち明けた。

一番高い買い物について聞かれると、「後輩への食事代」と答えた。「僕、物欲がないんですよ。物を買わない。服も高い物を持ってないし。じゃあ何に使ってるかなって、やっぱり飯をおごる…一番使っていますね」。最近で最もかかった食事代は「14、15万くらい使っていますね」といい、MCの「サバンナ」高橋茂雄も「え〜！？」と声を上げた。

東京・六本木での食事だったという。「たまたま“六本木でご飯食べようか”ってなって。牛タン屋があったんですよ。僕の感覚、牛タン屋って、高くても1万じゃないですか？」。ところが、お会見の段になってびっくり。「“お会計です”って、高くても（総額で）5万円くらいかなと思ったら、14万くらいの会計が来て。え？って思って」。単価を気にせずに注文した結果、思わぬ会計額になっていたという。

「ぼったくられているのかなと思ったら、初めてメニュー表を見て、ドリンクの方を見たら…。1人4万くらいかかった。何の気なしに、メニューも見ないで、“ハイボール下さい”って。ハイボールが1杯1500円くらいしたんですよ」

芸人の世界では、先輩が後輩におごるのが決まりのようになっている。井上が「アホらしないですか？ウン千万はおごってますよ？」とボヤくと、高橋も「おごっていると思う」と続いた。

後輩たちによる出世払いも期待したいところだが、そううまくはいかないという。「みんな言うじゃないですか。“売れて返しますから”って。言うやつ、だいたい売れないじゃないですか？」。さらに「売れたやつは、来なくなるじゃないですか？旅立っていくじゃないですか？」と笑わせ、「僕がかまいたちにおごるの、意味分からない」と、嘆きは止まらなかった。