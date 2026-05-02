世界ボクシング評議会（ＷＢＣ）バンタム級タイトルマッチが２日、東京ドームで行われ、王者の井上拓真（３０）（大橋）が挑戦者で同級４位の井岡一翔（志成）を３−０の判定（１２０−１０６、１１９−１０７、１１８−１０８）で下し、初防衛に成功した。

３７歳の井岡は序盤に２度ダウンを喫するなどペースを握れず、日本男子初の５階級制覇に失敗した。

レジェンド、見る者の心を打つ激闘は見せる

２００９年にデビューしてから４階級で世界を制し、日本ボクシング界に君臨してきた井岡の最大の武器は、相手のパンチを紙一重でかわす天才的な防御力だった。しかし、５階級制覇を目指したこの試合ではもろさを見せた。

２回と３回に喫したダウンは、井上拓のスピードについて行けなかったのか、それとも反射神経の衰えか。バンタム級転向２戦目で、階級に適応しきれなかった面もあるが、３７歳という年齢が、レジェンドと呼ばれる名選手にも響いてきたのだろうか。

試合２日前に髪を切った。「２０１１年に初めて世界タイトルを取った時、黒の短髪だった。それを彷彿（ほうふつ）とさせるような感じで行こうと思った」。自らの原点に戻り、世界王者への返り咲きを心に期した。

ベテランは２度のダウンを奪われた後も、全くひるまず前に出てパンチを繰り出した。井上拓のカウンターを浴び、ポイントを挽回することはできなかったが、戦い続ける強い意志を東京ドームの大観衆に示した。

見る者の心を打つ激闘を井岡は見せた。（塩見要次郎）

井上拓真（いのうえ・たくま） 神奈川県出身。３０歳。２０１３年プロデビュー。１８年、ＷＢＣバンタム級暫定王者となったが、１９年に正規王者との王座統一戦で判定負け。２３年にＷＢＡ同級王座を獲得し、２４年１０月に堤聖也に敗れて王座から陥落。２５年１１月にＷＢＣ同級王座決定戦で那須川天心を判定で破り、世界王者に返り咲いた。戦績は２２勝（５ＫＯ）２敗。