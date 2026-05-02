【ファーム情報】ロッテ・石川柊太4敗目 中日ドラ5・新保4安打 楽天育成ドラ4・金子が地区トップ6号
プロ野球のファーム・リーグは2日、交流戦7試合が行われた。
オリックスはロッテ戦（杉本商事バファローズスタジアム舞洲）に4―1で逆転勝ち。先発の育成選手・宮国が2回2安打無失点で、3番手・山口が4回2/3を3安打1失点で1勝目（2敗）を挙げた。育成選手の寺本が2安打。ロッテ先発・木村は3回2安打無失点で、3番手・石川柊が4回4安打4奪三振3失点で勝ち星なしの4敗目。山口が4回に3号ソロ。高部、中村奨が2安打をマーク。
阪神はヤクルト戦（戸田）に6―2で逆転勝ち。先発・茨木が7回6安打2失点で1勝目。井坪が7回の1号ソロなど3安打2打点、育成選手のコンスエグラが9回に3号ソロを放った。佐野が2安打1打点。ヤクルト先発・青柳は古巣相手に4回1/3を4安打6奪三振で2失点。沢野が3回に3号ソロ、橋本と矢野が2安打。
中日はソフトバンク戦（ナゴヤ）に13―7で逆転勝ち。辻本が3回の1号2ランなど3安打3打点。ドラフト5位・新保（東北福祉大）が4安打2打点、育成選手の福元が3安打3打点。先発・涌井は3回6安打4失点で、2番手・福田が2回3安打2奪三振2失点で1勝目（1セーブ）を挙げた。ソフトバンク先発・前田純は3回1/3を10安打5奪三振7失点（自責5）で3敗目。広瀬隆と育成選手の大友が2安打1打点。
DeNA―オイシックス戦（横須賀）は延長10回、2―2で引き分け。DeNA先発のドラフト4位・片山（Honda）は6回3安打1失点。石上が2安打をマークした。オイシックス先発・高田は5回2/3を6安打2失点。大川が2回の1号ソロなど2安打、小西が7回に3号ソロ。
巨人は広島戦（ジャイアンツタウン）に5―1。先発・森田が6回3安打無失点の好投で3勝目（1敗）を挙げた。リチャードが3回に1号ソロ、丸が3安打1打点。広島先発・佐藤柳は5回7安打3失点で3敗目。
日本ハムはハヤテ戦（沼津）に5―4で逆転勝ち。先発・畔柳が3回3安打6奪三振1失点で2番手の育成選手・福田が2回3安打無失点で2勝目（1敗）。ドラフト4位・半田（日大藤沢）が2安打。ハヤテ先発・高取は4回1/3を6安打5失点（自責3）で3敗目（2勝）を喫した。倉本、平尾が2安打1打点。
西武は楽天戦（楽天モバイル最強パーク）に4―2で逆転勝ち。先発・杉山は5回6安打1失点で、3番手・豆田が1回無安打3奪三振無失点で1勝目を挙げた。仲三が9回に5号2ラン、ドラフト3位・秋山（中京大）が3安打。楽天先発・藤井は4回3安打無失点。育成ドラフト4位の金子（神奈川大）が6回に地区トップの6号ソロを放つなど2安打2打点。