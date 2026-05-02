◇ボクシング WBC世界バンタム級タイトルマッチ12回戦 王者・井上拓真−挑戦者・井岡一翔（2日、東京ドーム）

初防衛に臨んだ王者・井上拓真選手と元世界4階級制覇王者でWBC世界バンタム級4位の井岡一翔選手が対戦。

試合は序盤から動く展開。第2ラウンド終了間際、ロープ際の井上選手に詰めた井岡選手に対し右のカウンター。一気にラッシュを見せると、最後は右フックでダウンを奪います。

ダメージが残る井岡選手に対し、第3ラウンド井上選手が攻勢。開始40秒、井岡選手のジャブに右アッパーをクリーンヒット。強烈な一撃に井岡選手はこの試合2度目のダウン。4ラウンドでの公開採点は、3−0（40−34、39−35、39−35）で井上選手が大きくリードを奪います。

中盤、前に出る井岡選手に対し、井上選手は軽快なフットワークで距離をうまく作り対応。効果的なパンチでダメージを与え、8ラウンド終了時の公開採点は3−0（80−70、79−71、79−71）。井上選手がさらに大きくリード。

最後の4ラウンドも、井上選手のパンチが井岡選手を捉えるも、ダウンはせず。12ラウンドで決着が付かず、勝負は判定へ。判定の結果井上選手が3−0（120−106、119−107、118−108）で初防衛に成功。2度のダウンを奪い、王者が強さを見せつける結果となりました。

勝利した井上選手は「張り詰めた12ラウンドはあっという間。しかも自分の中ですごく楽しい戦いでした。このレジェンドが相手だったからこそ、今日の自分だと思う。強い自分を生み出してくれたのは井岡選手だと思っているので、井岡選手本当にありがとうございました」とコメントを残しています。