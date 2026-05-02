阪神は２日の巨人戦（甲子園）に７―５で勝利。終盤の猛追を何とか食い止めた。

先発・大竹耕太郎投手（３０）は７回４安打１失点の好投。初コンビとなった伏見寅威捕手（３５）ともに緩急を生かした投球でＧ打線を翻弄した。２点リードの７回には二死一、三塁から小浜の適時打を浴びて１点差とされたが最小失点で切り抜け、先発としての役割を果たした。

藤川球児も「いい状態と言いますか、らしいなというところ素晴らしくチームに力を与えてくれますね」と左腕を絶賛。女房役の伏見についても「いい仕事をしてくれてますね」と目を細めた。

佐藤の８号ソロが飛び出すなど打線が奮起し７ー１と圧勝ムードが漂う９回となったが、３番手・モレッタがまさかの２被弾。佐々木の３ラン、岸田のソロで２点差とされた。それでも４番手を任されたベテラン右腕・ドリスが３人で締め、通算１００セーブを達成。

指揮官は「競った展開で、どちらが次、有利進められるかというところでしたけど、今日はタイガースの方が安打数も多かったですけど、得点数がそうでもないという。案外怖いようなゲームにはなりました」と胸をなで下ろしていた。