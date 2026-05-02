◆プロボクシング▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ）１２回戦 〇王者・井上拓真（判定）挑戦者・井岡一翔●（２日・東京ドーム）

元世界４階級制覇王者でＷＢＣ世界バンタム級４位の井岡一翔（３７）＝志成＝がＷＢＣ同級王者・井上拓真（３０）＝大橋＝に挑み、０―３判定で敗れた。日本人男子初の世界５階級制覇はならなかった。過去５戦全勝だった日本人対決でも初黒星を喫した。拓真の戦績は２２勝（５ＫＯ）２敗、井岡は３２勝（１７ＫＯ）５敗１分け。

３７歳のレジェンドが、自ら「ボクシング人生の集大成」と位置付けた拓真との東京ドーム決戦で涙をのんだ。２回終盤に連打を浴び右フックで最初のダウン。３回にも右アッパーをまともに受けて再びダウンを喫した。４、８回終了時点で公開された採点では大量リードを許す劣勢。ポイントでは大差がついた。試合終了のゴング直後に拓真と抱き合い、「ありがとう」と声をかけた。拓真に拍手で送られてリングを降りると、名残を惜しむように関係者１人１人とゆっくりハグと言葉をかわし、拓真のリング上インタビューが終わっても場内に残っていた。

井岡は２００９年にプロデビュー。ミニマム級からスーパーフライ級で世界王者となり、日本人初の４階級制覇を達成した。２４年７月にＷＢＡ・ＩＢＦ世界スーパーフライ級王座統一戦でフェルナンド・マルティネス（アルゼンチン）に敗れ王座陥落。２５年５月の再戦も判定で敗れたが、同１０月にバンタム級に転向して５階級制覇を目指すことを発表した。

引退ではなく、ウェートを上げての挑戦を選び、昨年末のＷＢＡ世界バンタム級挑戦者決定戦で再起を果たした。拓真戦に向けては約１００ラウンドのスパーリングを重ね、バンタム級転向時から力を入れてきたフィジカル強化も続けた。「（拓真は）簡単に勝てる相手じゃない。もちろん、戦略はあるが、勝つことしか考えていない。皆さんの期待以上の試合をして、勝って５階級制覇したい」。力強く宣言していたが、世界で８人しか達成していない５階級制覇の壁は厚かった。