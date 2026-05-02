WBC世界バンタム級タイトルマッチ

ボクシングのWBC世界バンタム級タイトルマッチ12回戦が2日、東京ドームで行われ、同級王者・井上拓真（大橋）が同級4位で元4階級制覇王者の井岡一翔（志成）に3-0（118-108、119-107、120-106）判定で勝利した。井上は初防衛で、井岡は日本人男子として初の5階級制覇に届かなかった。戦績は30歳の井上が22勝（5KO）2敗、37歳の井岡が32勝（17KO）5敗1分け。

チケットは5万5000席が完売。東京ドームが緊迫ムードに包まれる中、初回のゴングが鳴った。

井上が積極的にジャブを放ち、井岡もカウンターで応戦した。2回終了間際、井上がギアを上げる。右を顔面に打ち込んで効かせ、猛ラッシュ。再び右フックを当てて井岡からダウンを奪った。さらに3回、井上は右アッパーで2度目のダウンを奪取。場内は騒然となった。

劣勢の井岡は4回、圧力をかけて攻勢に出る。これに井上は「来い」のポーズも見せた。4回を終えての公開採点でレフェリー3者の支持を得た井上は、その後も余裕を感じさせながら試合を進めた。7回に井岡は鼻から出血したが、ひるまず前に出続けた。8回を終えての公開採点は79-71×2、80-70で井上が大きくリードした。

井上は10回にも右ストレート、左ジャブで着実に顔面を捉えてダメージを与えた。最後まで優位を保ち、12回を戦い抜くと互いにハグ。井岡はゴング直後に「ありがとう」と感謝を伝え、井上も一礼。判定で井上がレジェンドを下した。

リング上でのインタビュー。「この張り詰めた12ラウンド。あっという間の時間でした。自分の中で楽しい戦いでした」と振り返り、「レジェンドという相手があったからこそ。強い自分を生み出してくれたのも井岡選手。井岡選手、本当にありがとうございました！」と井岡に感謝した。

今後について「統一戦をやってみたいと思っている」と闘志。「自分はまだまだ、こんなもんじゃないぞというのを証明したい。井上尚弥の弟じゃなく、井上拓真っていうのを、しっかりアピールしていきたい」と充実の汗をぬぐった。

井上は2023年4月にWBA世界同級王座を獲得。2度の防衛に成功するも、2024年10月に現WBA世界同級王者・堤聖也（角海老宝石）に敗れて、王座陥落。引退をするか悩んだ末に現役続行を選んだ。

約13か月ぶりの再起戦となった昨年11月、那須川天心（帝拳）とのWBC同級王座決定戦に臨み3-0で判定勝ち。王座返り咲きを果たしていた。

井岡は昨年大みそかにバンタム級転向初戦に臨んだ。この日の試合は、日本人男子初の5階級制覇という偉業の達成が懸かっていた。3月24日に37歳になり、元世界3階級制覇王者・長谷川穂積氏が持つ世界王座奪取の国内最年長記録（35歳9か月）の更新も目指していたが、届かなかった。



（THE ANSWER編集部）