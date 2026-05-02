◆プロボクシング ▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ）１２回戦 〇王者・井上拓真（判定３―０）挑戦者・井岡一翔●（２日、東京ドーム）

ＷＢＣ世界バンタム級チャンピオンの井上拓真（大橋）が、初防衛に成功した。日本男子初の５階級制覇に挑んだＷＢＣ世界同級４位の井岡一翔（志成）に３―０の大差判定で勝利。内訳はジャッジ３人のうち１人が１２０ー１０６、１１８−１０８、１１９−１０７だった。ミニマム級からスーパーフライ級までの４階級で世界王座を獲得したレジェンドから、ベルトを守った。戦績は拓真が２２勝（５ＫＯ）２敗。井岡は３２勝（１７ＫＯ）５敗１分け。

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リングを去る井岡に拍手を送った拓真は「張り詰めた１２ラウンド、あっという間の時間でした。すごく、自分の中で楽しい戦いでした。レジェンドという相手があってこその自分。この試合まで張り詰めてできた。この強い自分を生み出してくれたのも井岡選手だと思っています。ありがとうございました」と感謝を告げた。さらに「できれば統一戦をやりたいです」と他団体王者との激突を望んだ。ファンに向けては「こんなにファンの方々、集まっていただきありがとうございます。自分はまだまだこんなもんじゃないぞと証明していきたいし、井上尚弥の弟じゃなく、井上拓真というのをアピールしていきたいです」と語り、「兄の尚弥が最高の試合を迎えられるように、皆様、今以上の熱い声援をよろしくお願いします」と呼びかけた。

２回終盤に連打から右フックでダウンを奪った。３回にも右アッパーでダウンを奪い「レジェンドをどう倒すか見てほしい」と宣言していた通りの戦いをみせた。４、８回終了時点で公開された採点で大量リード。ラウンド途中には不敵な笑みを浮かべ、１１回には「打ってこい」といわんばかりのしぐさも見せた。最終１２回を終えると、勝利を確信したようにポストに上がって笑みを浮かべた。

拓真が大一番でベルトを死守した。昨年１１月、那須川天心（帝拳）とのＷＢＣ世界バンタム級王座決定戦に勝利して返り咲いた王座。初防衛は、元世界４階級王者を迎えうった。戦前から「自分が王者だが、挑むぐらいの覚悟でぶつかりにいく」と挑戦者のマインドで臨んだ一戦。大観衆の東京ドームで、有言実行した。

王者として“因縁”の試合を控える。天心は、４月１１日にフアンフランシスコ・エストラダ（メキシコ）とのＷＢＣ世界バンタム級挑戦者決定戦で勝利。キック時代からの無敗を止めた拓真との再戦の権利を得た。「また戦えば、自分が勝つ自信はある」とプライドをにじませていた拓真。この勝利で次戦２度目の防衛戦で天心の挑戦を再び受けることが濃厚となった。何より今日、中谷潤人（Ｍ・Ｔ）との世紀のビッグマッチを迎える兄、尚弥（大橋）に最高のバトンを渡した。