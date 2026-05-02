女優の平山あやが2日、自身のインスタグラムを更新。愛犬の誕生祝いで旅行に出かけたことを明かした。



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平山は「うちのぽてんさんが4月30日で1歳になりました おめでとう」と記し、「1歳の記念にぽてんとゆっくりお泊まり旅してきました」と報告。1月4日には愛犬の日常をアップする別アカウントで「我が家に新しい家族がやってきました。 チワポメの男の子です」と紹介していた。



昨年11月には悲しい別れを明かしている。「2024年9月にモンロー君、2025年6月にまめころちゃんが虹の橋を渡りました」と、2匹が17歳2カ月と18歳3カ月で亡くなったことを伝え、つらい胸の内を「信じられない程の悲しみに押しつぶされそうになります。」とつづっていた。



1歳を迎えた愛犬はすくすく成長している様子。「出会った時は800gだったのに、今は4.2kg 怪我もなく健康に1歳を迎える事ができました みなさんたくさんのおめでとうをありがとうございます」とフォロワーに感謝した。



誕生日には夫の速水もこみちも、キス写真とともに「My son!! ぽてん1歳お誕生日おめでとー!!」と投稿している。2019年に結婚した2人。1月4日には愛犬を抱っこし合うショットをそれぞれ公開していた。



ファンからは「肩のりぽてんちゃん凛々しい」「幸せな笑顔」「キュルンとしたお目々が可愛い」「どっちもかわいい」「何かもこみちさんに似てますね」といった声が届いたほか、3時のヒロイン・ゆめっちも「とんでもなく可愛いくて癒されました」とコメントを寄せていた。



（よろず～ニュース編集部）