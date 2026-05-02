◇WBC世界バンタム級タイトルマッチ 王者・井上拓真（大橋）＜12回戦＞同級4位・井岡一翔（志成）（2026年5月2日 東京ドーム）

WBC世界バンタム級王者・井上拓真（30＝大橋）が元世界4階級制覇王者・井岡一翔（37＝志成）を3―0の大差の判定で破り、初防衛に成功した。118―108、119―107、120―106で1人がフルマークをつける完勝。前戦の王座決定戦では那須川天心（帝拳）に初黒星をつけ、5階級制覇を狙ったレジェンドの挑戦も退けた。

勝利インタビューで拓真は「張り詰めた12ラウンドっていうか、もう自分の中ですごくあっという間の時間でした。しかもすごく、自分の中で楽しい時間でした。レジェンドという相手がいてこその今日の自分だと思うんで。すごくこの試合まで張り詰めてできたんで、やっぱりこの強い自分を生み出してくれたのも井岡選手だと思ってるんで、井岡選手、今日は本当にありがとうございました」とし、井岡への敬意を示した。

初回はお互いジャブを出しながらも静かな立ち上がりとなった。2回に入ると井上拓は体を動かしながら井岡の圧をかわし、終了間際に右クロスをカウンターで当ててからラッシュをかけてダウンを奪う。3回も右アッパーで2度目のダウンを奪い、主導権を握った。4回終了時点では2人が39―35、1人が40―34と圧倒的リードを奪った。

中盤も井岡が前に出るタイミングに合わせるかのように右を出してしっかりと自分の距離を保った。8回終了後の採点では2人が79―71、1人が80―70とさらにポイントで差がついた。

終盤も左ジャブで距離をとりつつ、入ってきたところに右を出す展開で優位性を保つ完勝だった。

昨年11月、那須川天心を判定で破ってWBC世界バンタム級王座を獲得し、復活を果たした。失いかけていたボクシングへの情熱を取り戻したのは、「神童」と呼ばれる格闘技無敗の男を破るという、強いモチベーションだった。

井岡戦が決まると、拓真は「持ってるな」と思ったという。「天心戦みたいなモチベーションがある」。井岡を「レジェンド」と呼び、「対日本人初黒星をつける」と気持ちを高めてきた。

7歳差の井岡とは、キャリアに大きな違いがある。拓真が中学生のときに井岡はプロデビュー。拓真のプロデビュー時に井岡はすでに2階級制覇の世界王者だった。拓真が初めて世界王座に就いた半年後に、井岡は4階級制覇を達成した。

5階級制覇を目指したそのレジェンドと、技術で対抗した。「何より自分自身が楽しみ」と高い技術戦を心待ちにしてきた。「レジェンドをどう倒すか、見ていただきたい」。天心を破って得た自信が、試合前の言葉にみなぎった。

「やっぱり自分は統一戦をやってみたいとずっと言ってるんで。できれば統一戦やりたいです。自分はまだまだこんなもんじゃないぞということを証明したいですし、やっぱり井上尚弥の弟じゃなく、井上拓真というのをしっかりアピールしていきたい」

次戦は、再起戦で快勝して指名挑戦権を手にした天心との再戦が有力だ。4月に9回TKO勝ちした天心を「良くなっている部分はある」と評価しつつも「また戦えば、勝つ自信はある」と話した。再戦が決まれば、拓真は再び高いモチベーションでリングに上がる。