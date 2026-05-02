ＮＹの子育て世帯、年収２５００万円でも最低ライン…卵１２個で９５０円

［トランプの米国］中間選まで半年＜１＞

マイホームを持ち、快適な老後を過ごすことは「アメリカンドリーム」の象徴だった。

だが、今の米国では実現は容易ではない。

ニューヨーク市郊外のロングアイランドで暮らすサルバトル・バージェスさん（３６）は、住宅ローンの試算画面を見つめて思わずため息を漏らした。

希望する４ベッドルームの一軒家を買えば、固定資産税や保険料を含む月々の支払いが６０００ドル（約９５万円）を超える。現在の家賃２７００ドル（約４３万円）の２倍を超える額だ。

「いつになれば買えるのか、正直見通せない」。１０歳の長男と５歳の長女の成長に伴い、今の住まいは手狭になってきたが、広い家に移ろうとすれば、家計は一気に苦しくなる。条件に合う物件は１００万ドル（約１億６０００万円）前後ばかり。不動産価格は５年で約５割上昇した。

バージェスさんは病院で看護助手として働き、妻も医療機関で検査技師を務める。世帯年収は約１４万ドル（約２２００万円）。高収入に映るが、ニューヨークでは中間層だ。市が４月に発表した生活費に関する報告では、食費や家賃など子育て世帯が最低限必要なコストは年１５万９０００ドル（約２５００万円）で、バージェスさんの世帯年収を上回る。

食費、教育費、保険料などを含めると、毎月の支出は７０００ドル（約１１０万円）超。希望物件を買うには、最低でも数十万ドル規模の頭金が必要だ。「節約しても、生活するだけでお金が消えていく。この数年のインフレで生活費が倍増した感覚だ」

夫婦ともに通勤に使う車のガソリン代は月５００ドル（約８万円）に上る。保険などを見直して支出を削ったが、食費や光熱費の値上がりが上回る。マイホームの夢は遠ざかるばかりだ。

住宅コストは中間層に重くのしかかる。米ペンシルベニア大のビンセント・レイナ教授は「住宅取得はかつて低所得層が直面する壁だったが、今や中間層にも広がった。多くの人が今の生活を維持するために所得の大部分を使っている」と指摘する。

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トランプ大統領はインフレ抑制を成果と強調するが、各家庭の懐は厳しい。米労働省によると、米国の消費者物価指数はこの３０年で２倍以上に上昇。特にコロナ禍後の５年ほどで生活に欠かせない支出が大きく膨らんだ。今年３月の牛ひき肉の全米平均価格は１ポンド（約４５０グラム）６・７０ドル（約１１００円）で、２０２１年比で５割超も上昇した。１２個入りの卵もニューヨーク市内では６ドル（約９５０円）超で売られている。

食料品の値上がりは、生産現場の負担増を反映したものだ。ケンタッキー州でトウモロコシや小麦を栽培するジョン・ホルコムさんは春の作付け期の現在、繁忙期を迎えている。米イラン軍事衝突後、肥料価格は約３割上昇。軽油も１ガロン（約３・８リットル）５ドル（約８００円）超に値上がりし、トラクターなどの燃料代だけでも負担が積み上がる。

「生産コストの大幅増は結局、食品価格に跳ね返る」。ホルコムさんは値上がりした肥料をどこまで使うか毎日のように計算する。減量は収穫に響くが、使えば利益を圧迫するからだ。

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コスト増は医療にも及ぶ。「薬を買えるか心配だ」と頭を抱えるのは、サウスカロライナ州のデボラ・スラッシュさん（５４）。糖尿病の持病があり、４年前から注射タイプの治療薬を使っている。他の薬も含め、毎月の薬代の自己負担額は１２００ドル（約２０万円）に上る。

２４年に白内障やアキレスけん断裂の手術を受け、十分に働けず会社を解雇された。現在の収入は連邦政府による社会保障給付の月１２００ドルだけ。生活費は、同居する退役軍人の姉（５５）の障害補償に頼っている。

ただ、デボラさんは生活苦の原因が現政権の失政だけにあるとは考えていない。「インフレはトランプ政権のせいだとよく言われるが、社会全体の問題であり、民主党政権時代の失政が原因でもある」と話す。コスト増への不満は、政権批判だけでは割り切れない複雑な形で米国社会に広がっている。