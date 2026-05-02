世界ボクシング評議会（ＷＢＣ）バンタム級タイトルマッチが２日、東京ドームで行われ、王者の井上拓真（３０）（大橋）が挑戦者で同級４位の井岡一翔（志成）を３−０の判定で下し、初防衛に成功した。

３７歳の井岡は日本男子初の５階級制覇に失敗した。

序盤に２度ダウン奪う

井上は、第２ラウンド終了間際にカウンターから左右のパンチを集め、ダウンを奪った。第３ラウンドには右アッパーを綺麗に決めて２度目のダウンを奪うなど、主導権を握った。

第４ラウンド終了後のジャッジの採点は、２者が３９−３５、１者が４０−３４で井上優勢。

中盤はほぼ互角。ただ第７ラウンドは、井上が右アッパーを繰り返しヒットさせるなど優位に進めた。

第８ラウンド終了後の採点は、８０−７０が１者、７９−７１が２者と井上が圧倒的に優勢。つまり、第５〜８ラウンドは全て井上が取った。

終盤もペース崩さずジャッジ１人はフルマーク

第１０ラウンド、井上が鋭いパンチを右、左と何度も当てる。後半もジャブで井岡を攻めた。

第１１ラウンド、井岡もロープに詰め連打を繰り出すがダメージを与えるようなパンチは当てられなかった。

第１２ラウンド、井岡はボディーで攻めるがむしろギアを上げたのは井上。最後まで攻めを貫いた。採点は、１２０−１０６、１１９−１０７、１１８−１０８だった。

井上はリングでのインタビューで「統一戦をずっとやってみたいと思っている。統一戦をやりたい」と話した。

井上尚弥の２学年下の弟の井上拓は、２０１３年プロデビュー。１８年、ＷＢＣバンタム級暫定王者となったが、１９年に正規王者との王座統一戦で判定負けした。２３年にはＷＢＡバンタム級王座を獲得したが２４年１０月、３度目の防衛戦で堤聖也に敗れて陥落。再び這い上がり、昨年１１月に那須川天心（帝拳）との王座決定戦を判定で制して王座に就いた。戦績は２２勝（５ＫＯ）２敗。