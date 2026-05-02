『ゴメンて…』思わず謝ってしまう飼い主さん。それはわんこに留守番をお願いしたから…！？1時間後の再会に愛が爆発するわんこの姿が話題を呼び、投稿は51万回再生を突破。「キュン死♡」「私からもゴメンｗ」「かんわいぃぃ！」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：1時間だけ買い物に行った男性→ドアを開けると『元野犬』が出てきて…想像以上の『愛に溢れた歓迎』】

1時間の留守番！帰宅するとわんこが…！？

TikTokアカウント「chimu2chan」に投稿されたのは、ピンと立った大きなお耳がチャームポイント！元野犬「チム2」くんのお出迎えの光景。この日、1時間だけ留守番をお願いし外出した飼い主さん。

買い物を済ませ足早に帰宅。ドアを開けた瞬間、チム2くんが鳴きながら登場…！キュンキュンと切ない声で鳴きながら、飼い主さんの足元を何度も回る「おかえりの舞」を披露していたそう。

愛が爆発するお出迎え♡

少しでも飼い主さんに近づきたくて、膝の上によじ登ろうとする姿は愛らしい限り。このとき、お家にお迎えし5カ月が経過していたというチム2くん。新しい環境にも慣れてきてそろそろ留守番を…と、少しずつ練習していたのだといいます。

再会が嬉しすぎて、大きなお耳をぺったんこにしながらキュンキュン鳴き続けます。チム2くんは過酷な環境を生き抜いてきた元野犬。人の温もりや愛情を知ったからこそ、ひとりになった不安を飼い主さんにぶつけているのかもしれません。

チム2くんをお迎えするにあたり、この時期は在宅ワークをしていたという飼い主さんの愛情にも胸打たれます…！

ふたりの尊い絆に感動

チム2くんを落ち着かせるように、優しく撫で続ける飼い主さん。体をめいっぱい委ねて何回も伝えてくれる「おかえり」には、胸がジーンとあたたかくなります。

飼い主さんの温もりに安心してきたのでしょう、ブンブンとちぎれそうなほど振っていた尻尾の揺れも小さくなり、ぺったんこだったお耳もピンと立ってきました。

留守番の練習だと分かってはいても、思わず『ゴメンて…』そう呟いてしまう飼い主さんの気持ちもよく分かります。チム2くんの愛が爆発した尊すぎるお出迎えシーンは、多くの人の心をあたたかくさせたのでした。

この投稿には「なんて可愛い子！」「こりゃ外出できないなぁ(笑)」「キュンキュン甘えん坊すぎてヤバい」など、多くのコメントが寄せられています。

のびのびと幸せに暮らすチム2くんの日常は、TikTokアカウント「chimu2chan」を覗いてみてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「chimu2chan」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております