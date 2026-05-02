不幸な犬が見せるサイン4選

慢性的なストレスや欲求不満、愛情不足などは、犬を不幸にしてしまいます。犬が不幸な状態であることは行動や表情などに表れますが、飼い主さんはそれらを単なる癖や困った行動などと捉え、見過ごしてしまいがちです。

そうならないよう、不幸な犬が見せるサインを知っておきましょう。ここでは、具体的な4つのサインをご紹介します。

1.頻繁に同じ行動を繰り返す

犬はストレスや不安、退屈、欲求不満を感じると、同じ行動を繰り返し、気を紛らわそうとすることがあります。

これは「常同行動」と呼ばれ、具体的には自分の尻尾を追ってぐるぐる回る、前足などを舐め続ける、同じ場所を行ったり来たりするといった行動が挙げられます。こうした行動を頻繁に見せるのは、慢性的なストレスや欲求不満を抱えた不幸な犬のサインと言えるでしょう。

一方、幸福度の高い犬にはストレスや不満が少なく、心が安定しています。そのため、あまり常同行動は見られず、リラックスして過ごしていることが多いです。

2.無気力

幸福度の高い犬は生き生きとしていて、積極的に飼い主さんとコミュニケーションを取ろうとする傾向があります。しかし、ストレスや孤独感が限界に達した不幸な犬は、何に対しても意欲を失い、無気力になってしまうことが少なくありません。

犬が無気力になると、大好きな散歩や遊びに誘っても喜ばない、飼い主が帰宅しても反応しない、食欲がないといった様子が見られるようになります。

無気力は不幸な犬のサインのひとつと考えられますが、高齢や病気による体力の低下、痛みで動けず、無気力に見えていることもあるため注意が必要です。もし無気力な状態が見られる場合は、獣医師に相談しましょう。

3.無駄吠えや破壊行動が多い

犬はストレスや欲求不満が蓄積されると、それらを発散させるため、あるいは飼い主さんの気を引くために、過度に吠えたり、家具を噛んで壊したりすることがあります。急にこうした行動が多くなるのは、ストレスや欲求不満を抱えた不幸な犬のサインと言えます。

ただし、無駄吠えや破壊行動の原因は多岐にわたるため、その原因をきちんと見極めることが重要です。

幸福度の高い犬は、日頃からストレスが少なく欲求も満たされているため、無駄吠えや破壊行動などの問題行動が少ない傾向にあります。

4.悲しげな表情をしている

犬の幸不幸は、表情にも表れるものです。幸福度の高い犬は、穏やかに目を細め、口角を上げた「笑顔」のような表情を見せることが多いです。これは、日々リラックスして過ごせている証拠です。

それとは対照的に、不幸な犬は悲しげな表情を見せることが多く、具体的には、目がうつろで口角が下がり、しょんぼりしているように見えます。この表情には「寂しい」「不安」といった心理が隠されています。

また、心身の不調時にも悲しげな表情を見せることもあるため、食欲や排泄、行動などをよく観察しましょう。もし異常がある場合は、早めに動物病院を受診してください。

生活に満足してもらう方法は？

もし愛犬が先述のサインを見せていることに気づいた場合は、日々の生活に満足してもらえるように努めることが大切です。飼い主さんの積極的な働きかけにより、きっと愛犬の幸福度を高めることができるでしょう。ここからは、犬に生活に満足してもらう方法を3つご紹介します。

1.快適な生活環境を整える

犬にとっての生活の満足度は、まず快適な環境で安心して過ごせるかどうかで決まります。犬は自分で生活環境を変えることができないため、飼い主さんが快適に整えてあげることが、犬の生活の満足度を向上させることにつながります。

犬にとって快適な環境づくりの主なポイントは、以下の通りです。

エアコンなどで快適な温湿度を保つ（夏場は24～26℃、冬場は18～22℃、湿度は通年で40～60％が目安） 安心できる専用スペース（寝床）を落ち着ける場所に用意する コルクマットを敷くなどして床を滑りにくくする 寝床やトイレを清潔に保つ

このように快適な生活環境を整えることは、犬に生活を満足してもらうための大切な最初のステップとなります。

2.信頼関係を築く

犬に生活に満足してもらううえで、信頼関係を築くのは非常に重要なことです。なぜなら、飼い主さんが犬にとって信頼できる存在であれば、犬は心から安心して毎日を過ごすことができ、ストレスも軽減されるからです。安心できるストレスの少ない毎日は、生活の満足度を高めます。

犬との信頼関係を築くためには、ルールを一貫させることや楽しい時間を共有することが大切です。また、犬の気持ちを理解し、無理強いをしないことも信頼を深める重要なポイントとなります。

犬との信頼関係は一朝一夕には築けませんが、焦る必要はありません。日々の積み重ねを大切に、ゆっくりと信頼関係を築いていきましょう。

3.毎日コミュニケーションやスキンシップを取る

飼い主さんとのコミュニケーション不足やスキンシップ不足は、犬にとって大きなストレスとなり、生活の質や満足度を下げます。毎日、散歩以外にも意識的に話しかけたり、撫でたり、遊んだりする時間を作りましょう。

そうすることで、犬は確かな安心と愛情を感じ、心が満たされます。その結果、生活の満足度が向上するのです。

犬とのコミュニケーションやスキンシップで大切なのは、たとえ短い時間でも濃密な時間を過ごすことです。テレビやスマートフォンを見ながらではなく、きちんと愛犬と向き合って心を通わせ、触れ合いましょう。コミュニケーションやスキンシップの積み重ねは、信頼関係を築くうえでも欠かせません。

まとめ

今回は、不幸な犬が見せるサインを4つご紹介しました。あなたの愛犬は、頻繁に同じ行動を繰り返す、無気力、破壊行動や無駄吠えが多い、悲しげな表情をしているといったサインを見せていないでしょうか。

もし見せているのなら、まずは快適な環境を整え、信頼関係を築き、毎日コミュニケーションやスキンシップを重ねていきましょう。そうすることで、愛犬の生活の満足度を高め、幸福度も高めることができるでしょう。愛犬を幸福度の高い犬にできるのは、飼い主さんだけなのです。

(獣医師監修：葛野宗)