X JAPANのYOSHIKI（年齢非公表）が2日、自身のX（旧ツイッター）で、バンドメンバーだったギタリストhideさんを追悼した。

hideさんは98年に死去。この日はhideさんの命日だった。

YOSHIKIは「Hideが旅立って今日で28年。今でも心の中でよく会話をする」と打ち明けた。

また「色々あるけれど、努力していることはきっとわかってくれていると思う」とつづり、「Miss you. RIP hide（会えなくて寂しい。安らかに眠れ）」と呼びかけるように記した。

インスタグラムには、代表的バラード「ENDLESS RAIN」をセッションする動画が添えられた。ファンからは「よっちゃんのこと、いつもhideさんは見守っています、絶対に」「きっと、1番近くで見守ってくれてる気がします」「頑張ってる事も分かってますよ だけどあんまり無理をしないでって思ってますよ」と、数々の激励の言葉が届いていた。

hideさんは、Xのバンド名でメジャーデビューする前の87年に加入。ソロアーティストとしても活躍した。