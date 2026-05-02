コスプレイヤー・篠崎こころ、“錦木千束”で登場 ファンから大歓声が上がる「大好きな作品のコスプレをすることができて、とても嬉しかった」

コスプレイヤー・篠崎こころ、“錦木千束”で登場 ファンから大歓声が上がる「大好きな作品のコスプレをすることができて、とても嬉しかった」