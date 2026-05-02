「Krushガールズ2026」がリングデビュー 美スタイル際立つコスチュームで観客魅了
【モデルプレス＝2026/05/02】5月2日、東京・後楽園ホールにて「Krush.189」が開催。今年度の大会を彩るラウンドガール「Krushガールズ2026」の7名がリングデビューを果たした。
【写真】2026年度「Krush」ラウンドガール、圧巻の美脚披露
4年目を迎え昨年度に引き続きキャプテンを務める冨樫秋穂、3年目で副キャプテンとなった荻野心は堂々たる姿で登場。今年度から加わった星野琴、篠見星奈、西緒りり、永瀬ひな、愛花は初々しくも満開の笑顔を観客に向け、会場を盛り上げた。
なお、今後はラウンドガールとしての活動だけではなく、イベントなど媒体出演・各種広報活動を通じて選手たちとともに「Krush」を盛り上げていく。
4月には「K-1 GIRLS 2026」もリングデビュー。両ガールズは今年度からの新たな取り組みとして、ファンクラブの開設を予定している。（modelpress編集部）
・冨樫秋穂
今年で4年目、キャプテンの冨樫秋穂です。毎年目標を立てて去年私は「暴れる」としたんですけど全然暴れられなかったんです。なので、今年はいい意味で炎上させたりとかしてもいいので、とにかくK-1・Krushをたくさんの人に伝えられるように発信していきたいです！
・荻野心
荻野心です。3年目で副キャプテンになったので、引っ張られる側じゃなくて、みんなを引っ張って秋穂さんを支えられるようになりたいです。あと1・2年目は結構ギャルだったので、今年からはちょっとお姉さんになれるように頑張ります。
・星野琴
星野琴です、普段はグラビアアイドルとして活動しています。とにかくウォーキングの練習を頑張ったので見て欲しいです。「余裕が出てきたら手を振っていいよ」って言ってたので、その域までいけるように頑張ります。
・篠見星奈
今年から新しく入りました篠見星奈です。普段はグラビアアイドルと「あまいものつめあわせ」の青色担当としてアイドル活動してます。表情管理がすごく得意でウインクをよく褒められるので、Krushの活動でもどこかポイントでウインクを入れてお客さんをキュンとさせられたらなと思っています。
・西緒りり
今年からKrushガールズになりました西緒りりです。普段は「あまいものつめあわせ」というアイドルグループと、「みんなtoお友だち」というアイドルユニットと、特撮ヒロインとグラビアアイドルをやってます。「今年のメンバー最高だね」って言ってもらえるようにしていきたいですし、これからKrushのことをたくさん勉強して、たくさん盛り上げていけるように頑張ります。
・永瀬ひな
今年初めてKrushガールズになりました永瀬ひなです、頑張ります。歩き方もすごく練習して、スタイルの維持も頑張っているので注目していただけると嬉しいです！
・愛花
「Krushガールズ2026」の愛花です。とにかく練習を頑張ったので、リングのうえで歩く姿をたくさんの方に見てほしいです。とびきりの笑顔を届けます！
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【写真】2026年度「Krush」ラウンドガール、圧巻の美脚披露
◆「Krushガールズ2026」7名がリングに
4年目を迎え昨年度に引き続きキャプテンを務める冨樫秋穂、3年目で副キャプテンとなった荻野心は堂々たる姿で登場。今年度から加わった星野琴、篠見星奈、西緒りり、永瀬ひな、愛花は初々しくも満開の笑顔を観客に向け、会場を盛り上げた。
◆K-1＆Krushガールズ、新たな試みも
4月には「K-1 GIRLS 2026」もリングデビュー。両ガールズは今年度からの新たな取り組みとして、ファンクラブの開設を予定している。（modelpress編集部）
◆Krushガールズ2026メンバーコメント
・冨樫秋穂
今年で4年目、キャプテンの冨樫秋穂です。毎年目標を立てて去年私は「暴れる」としたんですけど全然暴れられなかったんです。なので、今年はいい意味で炎上させたりとかしてもいいので、とにかくK-1・Krushをたくさんの人に伝えられるように発信していきたいです！
・荻野心
荻野心です。3年目で副キャプテンになったので、引っ張られる側じゃなくて、みんなを引っ張って秋穂さんを支えられるようになりたいです。あと1・2年目は結構ギャルだったので、今年からはちょっとお姉さんになれるように頑張ります。
・星野琴
星野琴です、普段はグラビアアイドルとして活動しています。とにかくウォーキングの練習を頑張ったので見て欲しいです。「余裕が出てきたら手を振っていいよ」って言ってたので、その域までいけるように頑張ります。
・篠見星奈
今年から新しく入りました篠見星奈です。普段はグラビアアイドルと「あまいものつめあわせ」の青色担当としてアイドル活動してます。表情管理がすごく得意でウインクをよく褒められるので、Krushの活動でもどこかポイントでウインクを入れてお客さんをキュンとさせられたらなと思っています。
・西緒りり
今年からKrushガールズになりました西緒りりです。普段は「あまいものつめあわせ」というアイドルグループと、「みんなtoお友だち」というアイドルユニットと、特撮ヒロインとグラビアアイドルをやってます。「今年のメンバー最高だね」って言ってもらえるようにしていきたいですし、これからKrushのことをたくさん勉強して、たくさん盛り上げていけるように頑張ります。
・永瀬ひな
今年初めてKrushガールズになりました永瀬ひなです、頑張ります。歩き方もすごく練習して、スタイルの維持も頑張っているので注目していただけると嬉しいです！
・愛花
「Krushガールズ2026」の愛花です。とにかく練習を頑張ったので、リングのうえで歩く姿をたくさんの方に見てほしいです。とびきりの笑顔を届けます！
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