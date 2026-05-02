「ファーム交流戦、ヤクルト２−６阪神」（２日、戸田球場）

阪神はヤクルトに勝利した。先発の茨木は７回６安打２失点と粘投。先制を許したが五回には打線がチャンスを作り、井坪らの適時打で一気に逆転。七回には井坪に１号ソロ。九回にはコンスエグラにも一発が飛び出し、突き放した。

平田２軍監督の一問一答は以下の通り。

−茨木は安定していた。

「フォアボールゼロやろ？やっぱり先発ピッチャーがな、こんだけ安定して、テンポもよくて、コントロール良くてねえ、フォアボールゼロっていう。７回投げて。やっぱり１軍経験したと。茨木にとってはいい経験したというね。うん、そういうものも出てるよ。フォアボール０でね。もうスリーボールからも粘る。やっぱこれ、１軍を経験したというのはね、彼にとってはすごく自信になってると思うよね。７回まで粘ってるもん」

−七回までは予定通りか。

「これから彼はスタミナもつけていかなきゃあかんしね。間も空いてたし、そういった意味では、妥当だよ。まだ余力あったやん」

−嶋村はプロ入り後、初の一塁スタメン。

「彼、独立リーグでも。ファーストやってた経験があるということと、やはり彼のバッティングを生かすには、キャッチャーだけじゃなくね、いろんな可能性があるんで。もう今はこんな打線がちょっと弱い時なんでね。彼の打力っていうのを生かすためにファーストもっていうことか。ファーストを守ることによって、キャッチャーにとってもいい経験にね」

−難なく守っているように見えた。

「いや、そんなもんはまだね。これからいろんなケースが出てくるから。難しさ。キャッチャーっていうのは、内野の送球も、受けるのに安定してるよ。器用だもん、あいつ。柔らかい」

−井坪は絶好調。

「どうしたんやろね。お父さん、お母さん、来てんのかな。八王子から４、５０分で来るって言ってたから。やっぱり関東が合ってんのかな。この前の新潟もやろ。ずっと。いいもんなあ、彼は。集中力を持たせるのは我々の仕事だけど、集中力持ったらもう“不思議なイツボちゃん”。彼はもう力発揮するよ。大したもんやで。右に打って、最初の１塁ファーストゴロもね。ランナーを進めようという。２番バッターとしては、いろんなこと考えて、やってる。やっぱり関東が合ってるかもしれんわ。関東一高でしょ。不思議なイツボちゃんや」

−コンスエグラも１発。

「見事な一発やな。ビッグバンね。今日、井上と中谷。ビッグバン対モンスターやろ？カウンターだよ。ラッキーパンチじゃないよ。コンちゃんのお前、カウンターパンチ。１発で仕留める右ストレートやん。今日のお前、井上と中谷の試合の前にコンちゃんの右ストレートが。１発で決まったよ。相手ノックアウトやんか。４点目。大きかったよ」