「＃インスタグラビア」が大バズリしたタレント、グラドルの似鳥沙也加さんが、週刊SPA!5月5・12日合併特大号の表紙と巻頭グラビアに登場しました。



【写真】普段着でもセクシーに着こなしてしまう似鳥沙也加さん

「スウェットと欲望のあいだ」と題したグラビアで、心地いいジャージやスウェットからのぞく磨かれたボディがまぶしいカットや、Tバック姿で振り返る美尻ショットを披露しました。エッジの効いたグラビアを表現し続ける似鳥さんからは、高潔さすら感じる“欲望凝縮”カットが誌面を彩っています。（撮影／彦坂栄治 ヘアメイク／エノモトマサノリ スタイリング／伊井田礼子）



【似鳥沙也加さんプロフィル】

1993年9月28日生まれ 福岡県出身 身長164cm ハッシュタグ「#インスタグラビア」を生み出し大バズりしグラビア界を席巻。タレント、グラドル業でマルチに活躍。近作にデジタル限定写真集『ふれあ、』『ふりる。』（共にKADOKAWA）など。現在ハマっていることは「ヴィンテージグッズ集め」。X（@nitori_sayaka）Instagram（@uw.sayaka）などで最新情報を発信。