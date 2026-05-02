【交際NG！8歳上の女上司】「邪魔しやがって〜」違う！悪役は必要不可欠＜第10話＞#4コマ母道場
少女漫画の世界のようなできごとが自分の身近で起こったら？ しかも共感できるのは、悪役の立場だったとしたら……？ 今回は、いきなり少女漫画の登場人物のような状況になってしまったママの物語です。
第10話 息子のためなら悪役上等！！！
【編集部コメント】
あぁー……やっぱり旦那さんからの言葉は届いていませんね（呆）。いや、相手の女性を責めていないのは、旦那さんの言葉が届いている証拠なのでしょうか……？ どちらにしても、悪役になってでもソウスケさんと女上司との交際を反対すると言い切ったリカコさん。悪役上等！ って……冷静に話し合ってくださいね〜！
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第10話 息子のためなら悪役上等！！！
【編集部コメント】
あぁー……やっぱり旦那さんからの言葉は届いていませんね（呆）。いや、相手の女性を責めていないのは、旦那さんの言葉が届いている証拠なのでしょうか……？ どちらにしても、悪役になってでもソウスケさんと女上司との交際を反対すると言い切ったリカコさん。悪役上等！ って……冷静に話し合ってくださいね〜！
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙