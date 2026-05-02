＜親は奨学金なしなのに＞わが子が奨学金利用は仕方ない？借金を背負わせる罪悪感も……
子どもの教育費の中でも、大学の授業料はひときわ大きな出費になります。そうした家庭の負担を軽くしてくれるのが、奨学金制度といえるでしょう。ママスタコミュニティには「自分も旦那も奨学金なしで大学を卒業したのだけど」というタイトルで、お子さんの奨学金に関してこんな投稿がありました。
『子どもは奨学金を利用してもらっている。SNSで叩かれたこともあるのだけど……でも仕方ないよね？ どうにもならない』
各家庭それぞれの事情があるから仕方ないよ
『子どもが何人かいて県外の大学とかなら仕方がないんじゃない？』
『場所や進学先にもよるよね。自宅から通える範囲になくて、ひとり暮らしで私大の理系とか医療系とかの場合、学費と仕送りの両方は大きい』
『夫婦大卒でも子どもの学費で苦労するという現実がある。仕方ないんじゃない』
『奨学金の何がそんなに叩かれているのかわからない。それぞれの家庭に事情があるんだから、どうしても大学に行きたくてお金がない人は借りて返せばいい』
お子さんが奨学金を借りて大学に通っているという家庭は少なくないでしょう。物価高や上がらない賃金、教育費の高騰などが重なり、それまで貯蓄を頑張ってきたとしても経済的に厳しいケースは決して珍しくないのではないでしょうか。特に子どもが複数人いたり、自宅外通学で仕送りが必要だったりすればなおさらです。今回の投稿でもママたちからは「お金がないのだから仕方がないよ」「各家庭にはそれぞれの事情があるのだから」と、投稿者さんに共感するコメントが相次いでいました。奨学金を使わずに行きたい大学を諦めるよりも、後々返すことにはなっても奨学金を借りて行きたい大学に行かせる。そうした考えはおかしなことではないでしょう。
SNSでわざわざ発信するのはなぜ？
『SNSにそんなことを晒すほうが理解できないわ。「どうぞ叩いてください」と誘導しているよね』
『結果的にはお金を準備してあげられなかったんだから、仕方がない。だけどそれで開き直られたら子どもは辛いだろうな。せめて「申し訳なかった」くらいの気持ちは持とうよ。親がしていない苦労を子どもはしているんだからさ』
一方で投稿者さんがSNSに投稿したことや、開き直っているかのような態度をしていることに疑問も寄せられました。奨学金を借りて大学に行かせていること自体は批判されるものではないでしょうが、「私たちは悪くない！」とでも言うような姿勢でSNSに投稿するのは、あまり好意的には受け止められないかもしれません。また意見が分かれがちな奨学金のことを話題にすれば、叩かれやすい話題を提供しているようなもの。投稿者さんも旦那さんも奨学金を借りずに大学卒業できたのに、「同じことを子どもにさせてあげられないのは情けない」と感じる人もいるかもかもしれません。また夫婦共働きなのであれば、「今まで貯蓄してこなかったの？」と第三者が思ってしまうのも自然なこと。子ども本人に対しても「お金がないんだからしょうがないでしょ！」という態度ではなく、申し訳ない気持ちを少しでも持ってほしいと願うママもいました。
親と子では時代も違う
『時代が違うからしょうがない部分もあるんだよ。30年前はそもそも貧乏な家の子は大学進学していなかった。私も旦那も学生時代の友達も奨学金をもらっている人なんて聞いたこともなかったし、奨学金制度そのものを知らなかった』
『ところで投稿者さんはSNSで身バレしていない？ お子さんかわいそうだから、そういうのをあげるのはやめてあげてよ』
ママたち世代が大学生の頃は専業主婦家庭も珍しくなく、一馬力で子どもを大学まで通わせることが珍しくない時代でした。奨学金を借りていた家庭もあったかもしれませんが、周囲に少なかったので口外していないケースもあったのではないでしょうか。ママたちからも「今の時代は昔と比べて税金も学費も高いから、共働きでも奨学金は珍しくないのでは」といった擁護のコメントもありました。
一方で投稿者さんがSNSで奨学金のことを投稿していることや、わが子に対して申し訳ない気持ちを抱いていないように見える点については、指摘する声もありました。SNSは匿名で発信できますが、少しの情報から身バレする可能性もあります。お子さんが「自分の親がSNSでこんなことを投稿している」と知ったら傷ついてしまうかもしれません。投稿内容を含めて、もう少し慎重になったほうが賢明ではないでしょうか。
文・AKI 編集・有村実歩