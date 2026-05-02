日テレ岩本乃蒼アナ、3年の休職中に出産していた 関西大学大学院学位記授与式ショット公開
【モデルプレス＝2026/05/02】日本テレビの岩本乃蒼アナウンサー（34）が5月2日、自身のInstagramを更新。休職中に出産していたことを明かした。
【写真】34歳日テレアナ、休職して通っていた大学院公開 学位記授与式ショット
2023年5月より日本テレビを休職し、大学院に進学していた岩本アナは「この春 日本テレビに復職いたしました」と報告。関西大学大学院学位記授与式での写真を添え「休職中、関西大学大学院 社会安全研究科にて災害報道に関する学びを深める時間を得られたこと、また出産を経験するなど私にとってかけがえのない、ユニークな3年間となりました」と振り返り、出産したことを明かした。
そして「久しぶりの汐留。会社も、社会も、そして私自身も変化していますが、積み重ねた経験を力に変えて、今の自分だからこそ届く言葉を紡いでいきたいと思います」とつづっている。
岩本アナは、2021年11月に結婚が報じられ、日本テレビはモデルプレスの取材に対し「社員のプライベートに関しましては詳しくお答えしていませんが、報道としては事実です」と結婚が事実であることを認めた。日本テレビの社員であることも明かしていた。（modelpress編集部）
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【写真】34歳日テレアナ、休職して通っていた大学院公開 学位記授与式ショット
◆岩本乃蒼アナ、3年の休職中に出産
2023年5月より日本テレビを休職し、大学院に進学していた岩本アナは「この春 日本テレビに復職いたしました」と報告。関西大学大学院学位記授与式での写真を添え「休職中、関西大学大学院 社会安全研究科にて災害報道に関する学びを深める時間を得られたこと、また出産を経験するなど私にとってかけがえのない、ユニークな3年間となりました」と振り返り、出産したことを明かした。
そして「久しぶりの汐留。会社も、社会も、そして私自身も変化していますが、積み重ねた経験を力に変えて、今の自分だからこそ届く言葉を紡いでいきたいと思います」とつづっている。
◆岩本乃蒼アナ、2021年に結婚
岩本アナは、2021年11月に結婚が報じられ、日本テレビはモデルプレスの取材に対し「社員のプライベートに関しましては詳しくお答えしていませんが、報道としては事実です」と結婚が事実であることを認めた。日本テレビの社員であることも明かしていた。（modelpress編集部）
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