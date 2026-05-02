「中日４−０広島」（２日、マツダスタジアム）

広島はミスから失点し、連勝が２で止まった。

０−０の七回１死。田中が中堅に打ち上げた飛球を、ドラフト１位・平川（仙台大）が捕球するかに思われたが、太陽が目に入ったため、落球。（記録は二塁打）。得点圏に走者を背負ったドラフト２位・斉藤汰（亜大）は、１死一、三塁として大島を迎え、暴投で先制点を献上。さらに板山、細川にも適時打を浴びた。２／３回４安打４失点で降板となり、プロ初黒星を喫した。

打線は、大野の前に無得点。五回１死二、三塁では、代打・前川が空振り三振。続く秋山は、一ゴロで一塁へヘッドスライディングを試みるも、アウトととなり、好機を生かせなかった。

ゼロ封負けは、今季５度目。試合後の新井監督の一問一答は、以下の通り。

◇ ◇

−七回、ミスから大量失点。

「打ち取った当たりだったけど、太陽が（目に）入ったら消えているからね。こればっかりは…」

−大野が尻上がりに良くなってきた中で、五回１死二、三塁で、代打に前川を起用。

「１死二、三塁だったから、何とかコンタクトの良い打者ということで。あのケースになったら、誠太（前川）で行くと決めていた。でも、要所要所で。最後もカットか、スライダーかな。要所要所で良いところにきめられたと思います。さすが、大野投手だと思います」

−接戦の中盤以降、若手投手を起用している。

「遠藤は、ここ数試合、良いものを見せてくれているので、自信にしてもらいたい。あとから行った投手も、走者を出しながらもゼロで帰ってきているので、また次につなげてもらいたい」