元オリックス・バッファローズの井口和朋（32）は4月28日、Instagramを更新。今年3月に入団したメキシカンリーグのチーム「ベラクルスイーグルス」を退団したことを報告し、今後の帰国予定を明かした。

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「クビになりました！！帰ります」という潔いコメントと共に投稿された写真は、チームのユニフォーム姿で、ポーズを決めるソロショット。井口は「スペイン語取得計画大失敗」と、泣き笑いの絵文字を３つ添えた。さらに、英語の長文で選手やトレーナへ感謝の言葉を述べると、最後は、「I love you all.」と愛にあふれたメッセージで締めくくった。

【画像】メキシカンリーグをクビになったことを報告する井口和朋（画像は井口和朋のInstagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「え、、マジか 僕が行く前に…」「オリックスをクビなった時めっちゃ悲しかったのに今回の悲壮感のなさ何？」「おかえり！！！！！！」「いぐ兄のチャレンジングスピリットに拍手！」「いぐ兄のチャレンジにリスペクト」「新しい旅路でのご活躍をお祈りしています」といったエールが寄せられている。