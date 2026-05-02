フィギュアスケート選手で、2026年ミラノ・コルティナオリンピックペア日本人初金メダリストの三浦璃来（24）が4月28日、Instagramを更新。ペアの木原龍一（33）と行った引退会見について振り返った。

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投稿されたのは、三浦と木原が花束を持ってほほ笑む写真。三浦は「引退会見、見守ってくださりありがとうございました」と感謝を伝え、「涙あり、笑いありの最後まで私たちらしい会見でした」「支えてくださった全ての方々に感謝を込めて。これからも私たちらしく、ペア競技のさらなる発展に向けて尽力します。今後ともよろしくお願いいたします」と締めくくった。

【画像】花束を持ってほほ笑む三浦璃来と木原龍一（画像は三浦璃来 Instagramより引用）

この投稿にはInstagramユーザーから「本当に良い引退会見でした」「新たな道を、お二人らしく歩んで下さい」「りくりゅう第2章応援しております」「りくりゅうforever」「もらい泣きしてしまいました」「感動をありがとう」「記憶にも記録にも永遠に残るペアです」といったコメントが寄せられている。