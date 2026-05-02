雨宮天、新作EP『ノンシナリオ・エチュード/雨宮天作品集2-Theory-』の全曲クロスフェード映像公開

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雨宮天が5月27日に発売するEP『ノンシナリオ・エチュード/雨宮天作品集2-Theory-』の全収録内容と音源の一部を公開した。

■自身が全楽曲の作詞作曲を手掛ける“作品集シリーズ”の第2弾

本作は、自身が全楽曲の作詞作曲を手掛ける“作品集シリーズ”の第2弾。「愛」を共通テーマに据え、雨宮が導き出した独自の表現理論や等身大の価値観、さらには自身のなかで定めたルールを提示する作品として、「Theory」という副題が冠された。

あわせて、収録楽曲の一部を繋いだクロスフェード映像も公開。各楽曲の世界観を表現したイメージフォトが先行公開されファンの期待を高めてきた本作の全貌が、ついにその輪郭を現した。

収録曲には、すでに先行配信されている「ノンシナリオ・エチュード」をはじめ、バリエーション豊かな楽曲が並ぶ。

「ノンシナリオ・エチュード」は、戸嶋友祐と川島章裕が編曲を担当したポップで軽快なアッパーチューン。TVアニメ『彼女、お借りします』第5期オープニングテーマに起用されており、雨宮自身の制作楽曲がアニメタイアップを飾るのは本作が初となる。

続く「マイブランケット」は、宮永治郎、角田崇徳による編曲で、友愛をテーマにした一曲。ラグタイム調の軽やかなメロディと、思わず頬が緩むような歌詞が印象的。

「Heart Note」は荒幡亮平が編曲を担当。2025年に開催された『第五回 雨宮天 音楽で彩るリサイタル』にて初披露された楽曲で、これまでの雨宮の作品には珍しい、甘く切ないラブソングとなっている。

一方「TOXIC♡」はArmySlickによる編曲で、刺激的なサウンドが際立つダンスチューン。並べられた言葉は、雨宮本人のマインドを映し出した“取扱説明書”とも言え、作品全体に鋭いアクセントを加える。

そしてラストを飾る「白線」は、再び荒幡亮平が編曲を担当。夜を想起させる都会的なサウンドに、計算されたコード進行と耳馴染みの良いメロディが重なり、「共犯」を匂わせるサスペンスフルな歌詞が独特の緊張感を生み出している。

これらの楽曲のサビ部分を使用したクロスフェード映像の公開によって、タイトルやビジュアルから膨らんでいたイメージが、音としてよりいっそう明確になった。

さらに、期間生産限定盤の初回仕様として封入されるアニメスタジオ描き下ろしのアナザージャケットの絵柄も公開。初回生産限定盤のビジュアルとは対照的なアプローチで、本作の世界観にあらたな奥行きを与えている。

■リリース情報

2026.04.09 ON SALE

DIGITAL SINGLE「ノンシナリオ・エチュード」

2026.05.27 ON SALE

EP『ノンシナリオ・エチュード/雨宮天作品集2-Theory-』

【CD収録曲】

01. ノンシナリオ・エチュード

作詞・作曲：雨宮天 編曲：戸嶋友祐, 川島章裕

02. マイブランケット

作詞・作曲：雨宮天 編曲：宮永治郎, 角田崇徳

03. Heart Note

作詞・作曲：雨宮天 編曲：荒幡亮平

04. TOXIC♡

作詞・作曲：雨宮天 編曲：ArmySlick

05. 白線

作詞・作曲：雨宮天 編曲：荒幡亮平

【Blu-ray収録内容】

・「ノンシナリオ・エチュード」 Music Video

・TV SPOT 15sec+30sec

■関連リンク

雨宮天 OFFICIAL SITE

https://www.sonymusic.co.jp/artist/amamiyasora/