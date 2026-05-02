「このお仕事はお休みが決まっていないので、季節の移り変わりを感じる機会が少ないなあと思います。新年度が始まってもどこか実感が湧かず、新しく何かを始めようという気持ちになることが少ないんです。ただ、いまいちばん力を入れているゴルフをやるにはとてもいい季節なので、まずはスコア100切りを目標に頑張りたいと思っています」

そう近況を語る際も、森脇梨々夏はつねににこやかで、聞いているこちらも思わず笑顔になる。そんな彼女は最近、思い切った買い物をしたそう。

「上京してからずっと使っていたベッドを手放して、新しいものに買い替えました。リモコンで高さなどを調整できるタイプなのですが、DЯAW♡ME（森脇が所属するアイドルグループ）のメンバーとして一緒に活動している二瓶有加ちゃんがうちに遊びに来たときに『介護用のベッド買ったん？』と言われて少しショックでした（笑）。それでも、とても気に入っていて、快適に過ごしています」

もりわきりりか

23歳 2002年5月8日生まれ 兵庫県出身 T161 2020年、恋愛リアリティショー『恋する♡週末ホームステイ』（ABEMA）に出演し話題に。YouTubeチャンネル『佐久間宣行のNO BROCK TV』のドッキリ企画で見せるピュアすぎるリアクションが注目され、現在はバラエティ番組出演も増えている。『ダイアン津田のバーディーチャンす〜』（東海テレビ）にレギュラー出演中。そのほか最新情報は、公式X（@moririka_0508）、公式Instagram（@ririka_0508）にて

※FLASHデジタル写真集『よそ見したらあかんで？』が各電子書店で発売中

写真・佐藤佑一

スタイリスト・MELON

ヘアメイク・ムロゾノケイト（GiGGLE）