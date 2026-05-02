「久しぶりのグラビア撮影だったせいか、ポージングも忘れていて……。ぎこちない感じで写っていたらどうしようって内心ドキドキしていました（笑）」

劇団4ドル50セント所属の大槻理子が、3月に本誌で約2年ぶりのグラビア撮影に挑んだ。

「グラビア撮影が好きだと、再認識したんです。日々、俳優としてお仕事をさせていただくなかで学んだ表情の作り方や感情の表わし方などがグラビアに生きてくるな、とも思いました。今回は、背伸びをしない等身大の自分を見せることを意識しましたが、『前より大人になったね』とスタッフさんに言われました。演技の経験などを通して、一人の女性として成長した姿を披露できたのであれば嬉しいです」

演技への向き合い方などはストイックな印象を与えるが、自らを楽観的な性格だと語る。

「もちろん失敗して落ち込むこともありますが、ずっと引きずるというより、次に行こうって思うタイプなんです。オーディションを受けてダメだったときも、落ち込むよりほかにやることがあると切り替えています。そもそも、たいていのことは寝て起きたら忘れちゃう（笑）。友達や家族には『ポジティブの極み』と言われるくらいです」

おおつきりこ

24歳 2001年12月4日生まれ 東京都出身 T165 2020年「ミスマガジン2020」で審査員特別賞を受賞。2022年公開の映画『犯人は吉田だっ！』で主役を演じ、2024年秋元康プロデュース劇団4ドル50セントに入団。舞台出演を中心に女優として活動。そのほか最新情報は、公式X、公式Instagramともに（@riko_ohtsuki）にて

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写真・西條彰仁

スタイリスト・田中陽子

ヘアメイク・新井祐美子