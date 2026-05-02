お笑いコンビ「NON STYLE」井上裕介（46）が、2日放送のTOKYO MX「サバンナ高橋の、サウナの神さま」（隔週土曜後6・00）にゲスト出演し、妻について語った。

番組のロケ先で出会った女性と、22年に結婚。相手は当時20代前半と報じられており、井上によるとロックバンド「UVERworld」の大ファンだという。

「僕の奥さんは、UVERworldのファンクラブに20年くらい入っているんです。出会う前から、小学生くらいの時から。そんな話を聞くと、万が一、UVERworldのTAKUYA（∞）さん、ボーカルの方と嫁が鉢合わせたら、どうなんねんとか…」

MCの「サバンナ」高橋茂雄からは、妻のビジュアルについて聞かれた。井上は「バカ美人です。自信を持って言えます」と断言した。

それだけに、悩みは尽きないという。「田舎に住んでいたら、会うわけないやん？東京って…」。気になる出来事もあったようで、「何なら、ウキウキで帰ってきた時があった。“どうしたん？”って言ったら、渋谷がTAKUYAさんのランニングコースなんです。“たまたま見た”って」と打ち明けた。

高橋は「イーシャンテンくらいや」と、冗談まじりながら、リーチまであと一歩と指摘。「それは心配」と同情していた。