敵地パドレス戦

米大リーグ、ホワイトソックスの村上宗隆内野手は1日（日本時間2日）、敵地パドレス戦に「2番・一塁」で先発出場。2回の第2打席でメジャー単独トップの13号3ランを放つなど、3打数1安打3打点でチームは8-2で勝利した。ベンチで行ったあるセレブレーションが米国で話題になっている。

それは「寿司セレブレーション」だ。5回にソロを放った24歳のコルソン・モンゴメリーがベンチに戻ると、村上と向き合って、お互いに寿司を食べさせ合うような動きを見せていた。地元局もこのシーンを映し、放送席も思わず笑っていた。

試合後、ホワイトソックス地元局「シカゴ・スポーツ・ネットワーク」のインタビューに答えたモンゴメリーは「昨晩一緒にディナーに行って、スシをたくさん食べたからスシに関係することだと思うんだけど、よく分からないんだ」と話していた。

仲睦まじい2人の様子に米ファンからは「このチームの楽しそうな雰囲気、最高」「なんて素晴らしいチームメートなんだ!!」「彼らは必見だよ」「チームがふざけ合っているのが気に入った。みんな楽しそうで、本当にハッピーなチームだ」など、感激の声が上がった。

26歳の村上が本塁打を放った際には、ネクスト付近にいたモンゴメリーに「おはよーーーー！！！」と絶叫しながらハイタッチするシーンも。同僚との信頼関係もしっかり築いている。



（THE ANSWER編集部）