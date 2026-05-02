◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ西▽第１４節 京都１ー２清水（２日・サンガスタジアム）

京都は清水に敗れ、２戦ぶりに黒星を喫した。

前半１６分、ＦＷマルコ・トゥーリオが相手ＧＫの頭を越す技ありのゴールを決め先制した。チョ貴裁監督は「前３人（ＦＷ）と後ろの距離感が良かった」と得点した前半には好感触を示した。「自分たちが準備したことをフィールドでできたが、それも含めて勝ちきれなかったことも事実」と、振り返った。

前半終了間際、ＦＷグスタボ・バヘットが、この日２枚目のイエローカードで退場。１０人での戦いとなったが、ＧＫ太田は「１失点目するまで相手に好きなようにやられていた。これが１０分、１５分の話だったら、あれでなんとか耐えようで済むが、４５分耐え続けるのはしんどいなと思った中でああやって同点に追いつかれた」と明かした。

また、指揮官は試合中の判定についても不満を残した。「なんでＶＡＲ（ビデオ・アシスタント・レフェリー）に入っていただけなかったのか」と、相手のハンドが疑われる場面の判定に関して納得のいかない表情。京都は前日（１日）に来季のＡＣＬＥ（アジアチャンピオンズリーグ・エリート）プレーオフ出場を決め、直後の試合だったが、景気よく白星を飾ることはできなかった。