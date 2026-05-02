【横浜国際映画祭】窪塚洋介＆池内博之、ドラマ『GTO』コンビが絶妙ボケで笑わせる “あの塚”と“あの内”に
今年で4回目を迎える『第4回 横浜国際映画祭』のレッドカーペットが2日、赤レンガパークで行われた。『外道の歌 SEASON2』の窪塚洋介、あの、池内博之が歩いた。
【写真】絶対領域ちらりな装いでレッドカーペットを歩いたあの
今作は、SNS関連動画の総再生数4,500万回を突破した復讐クライムサスペンスの続編。凶悪な犯罪に手を染めながらも反省しない犯罪者たちに、鴨ノ目武ことカモ（窪塚）、島田虎信ことトラ（亀梨和也）の2人が制裁を加える“外道”の物語となっている。
窪塚は「こんにちは。あの塚です」と、あのの名前をもじったあいさつ。続けて池内に「なに内だっけ？」と窪塚は問いかけた。池内は間髪入れずに「あの内です」と当意即妙に続き、窪塚は「付き合ってくれてありがとう」と笑顔。名作ドラマ『GTO』コンビのコンビネーションに会場は笑いに包まれていた。好調だそうで、窪塚は「このまま行けば、SEASON3あるんちゃうん！」と高らかに心の声を漏らした。SEASON2から参加となった池内は「楽しい現場でした。あの塚くんとも久しぶりに共演できて、うれしかったです。SEASON3に続くように願っています」と話していた。
同映画祭は、横浜ベイエリアで世界中の映画ファンが集い、交流できるフェスティバルで、映画と横浜の魅力を国内外に発信することを目的に2023年より毎年開催されている。今年は1日に開幕。横浜のベイエリアで5日まで開催される。
【写真】絶対領域ちらりな装いでレッドカーペットを歩いたあの
今作は、SNS関連動画の総再生数4,500万回を突破した復讐クライムサスペンスの続編。凶悪な犯罪に手を染めながらも反省しない犯罪者たちに、鴨ノ目武ことカモ（窪塚）、島田虎信ことトラ（亀梨和也）の2人が制裁を加える“外道”の物語となっている。
同映画祭は、横浜ベイエリアで世界中の映画ファンが集い、交流できるフェスティバルで、映画と横浜の魅力を国内外に発信することを目的に2023年より毎年開催されている。今年は1日に開幕。横浜のベイエリアで5日まで開催される。