【横浜国際映画祭】あの、近未来ルックでレッドカーペットに登場 絶対領域ちらり
今年で4回目を迎える『第4回 横浜国際映画祭』のレッドカーペットが2日、赤レンガパークで行われた。『外道の歌 SEASON2』の窪塚洋介、あの、池内博之が歩いた。
【写真】絶対領域ちらりな装いでレッドカーペットを歩いたあの
今作は、SNS関連動画の総再生数4,500万回を突破した復讐クライムサスペンスの続編。凶悪な犯罪に手を染めながらも反省しない犯罪者たちに、鴨ノ目武ことカモ（窪塚）、島田虎信ことトラ（亀梨和也）の2人が制裁を加える“外道”の物語となっている。
あのは絶対領域をちらりと見せる近未来なルックで登場。あのは「SEASON2から参加させていただいております」とあいさつ。「キャストの皆様がとても熱量を持って挑んだ。ぜひ、みんなに観ていただきたい作品です」と笑顔を見せていた。
同映画祭は、横浜ベイエリアで世界中の映画ファンが集い、交流できるフェスティバルで、映画と横浜の魅力を国内外に発信することを目的に2023年より毎年開催されている。今年は1日に開幕。横浜のベイエリアで5日まで開催される。
【写真】絶対領域ちらりな装いでレッドカーペットを歩いたあの
今作は、SNS関連動画の総再生数4,500万回を突破した復讐クライムサスペンスの続編。凶悪な犯罪に手を染めながらも反省しない犯罪者たちに、鴨ノ目武ことカモ（窪塚）、島田虎信ことトラ（亀梨和也）の2人が制裁を加える“外道”の物語となっている。
同映画祭は、横浜ベイエリアで世界中の映画ファンが集い、交流できるフェスティバルで、映画と横浜の魅力を国内外に発信することを目的に2023年より毎年開催されている。今年は1日に開幕。横浜のベイエリアで5日まで開催される。